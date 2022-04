Habilitan hospitales para refuerzo contra Covid para mayores de 18 años

Chihuahua, Chih.- La Secretaría del Bienestar en Chihuahua informó que a partir de este lunes 11 de abril y hasta el día 17 se habilitarán hospitales y centros de salud como puntos de vacunación de dosis de refuerzo de la vacuna Astra Zeneca contra el covid 19 para adultos mayores de 18 años en adelante.

En distintos días y horarios los hospitales estarán recibiendo a las personas interesadas en completar su esquema de vacunación con dosis de refuerzo.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se llevará a cabo del día 11 al 13 de abril en las Unidades de Medicina Familiar Clínica 33, Clínica 4, Clínica 44, 2 y 9. Así como en el Hospital General Regional 1 en un horario, el lunes de 10:00 a 7:00 pm, así como en martes y miércoles desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde.

En cuanto al ISSSTE estarán habilitados del 11 al 13 de abril el CMF en un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde y el Hospital Lázaro Cárdenas de 8 a 2 de la tarde.

La Secretaría de Salud por su parte tendrá este servicio del 11 al 13 de abril en el Centro de Salud Villa Juárez, en un horario de 7:30 am a 8:30 pm, el Caaps Nogales de 7 de la mañana a nueve de la noche.

Así como del 14 al 17 de abril el Hospital General, de 7:00 am a 3:30 pm , en los Centros de Salud Rinconada los nogales, de 7:30am a 3:30 pm, en Martín López de 8:00 am a 9:00 pm, en el Villa Juárez de 7:30 am a 8:30 pm.

Asimismo en el Hospital Militar Regional de Sedena será del 11 al 13 abril de 8 de la mañana a 1 de la tarde.

Los requisitos para la vacunación son comprobante de vacunación segunda dosis, haber transcurrido 4 meses de la segunda dosis, formato de registro impreso, identificación oficial y copia de la CURP.