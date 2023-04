Habilitan 'Módulo de no culpables' en Comandancia Norte

Chihuahua.- Con el objetivo de ofrecer y delimitar un espacio adecuado para infantes, adolescentes o adultos, que por diferentes razones llegan a las comandancias de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se habilitó un “Módulo de no culpables” en la Comandancia Norte, donde se brindará seguridad y atención por parte de personal especializado de Justicia Cívica.

A diferencia de las áreas que cuentan con celdas, en las cuales se ingresan a personas que han cometido infracciones al Reglamento de Justicia Cívica o probables delitos, este nuevo espacio busca dignificar la integridad de las personas no responsables que son llevadas por otras causas diferentes a la comisión de faltas administrativas o acciones ilegales.

El área de no culpables cuenta con camas, baño, regaderas, blancos y todo lo necesario para brindar protección a personas extraviadas, infantes víctimas de delitos o de omisión de cuidados, así como adultos mayores, personas con crisis nerviosas, entre otras, que no se encuentran en calidad de responsables, en tanto se determina el seguimiento que se le dará a cada caso en particular.

María del Socorro Ruacho Delgadillo, jefa del Departamento de Trabajo Social de la Subdirección de Justicia Cívica y Prevención de la DSPM, comentó que, con esta acción, se garantiza también la transparencia en la realización de los procedimientos y el respeto a los derechos humanos de cada individuo que llega por diversas causas a ambos centros de detención municipal.

“El módulo de no culpables fue inaugurado a una oportunidad de mejora que habíamos detectado, debido a la afluencia de personas menores y mayores de edad que llegan a pernoctar o que son vulnerables y que solicitan apoyo de Seguridad Pública. Ellos no están en calidad de detenidos y no existe contacto con quienes son arrestados”, agregó la funcionaria.

Aunque al momento sólo fue habilitado este módulo en la Comandancia Norte, la dependencia policial trabaja ya en la apertura de otro más en la zona sur de la ciudad.