Habrá Destilichadero del 28 al 31 de marzo

Chihuahua, Chih.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa a la ciudadanía el calendario que el programa Destilichadero realizará del 28 al 31 de marzo, donde se visitarán diez colonias de la ciudad.

Dicho programa consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo.

Aunado a ello, personal de la dependencia realiza recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visiten de forma semanal para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos deshechos al pie de banqueta.

El programa es gratuito, por lo cual, si alguno de los empleados solicita remuneración por la recolección pueden reportarlo al número 072, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes.

A continuación, se muestra el calendario de colonias que estará visitando el programa:

Lunes 28 de marzo

Colonias: Pavis Borunda, Aires del Sur y Fco. R. Almada

Cuadrante: Jesús Antonio Almeida - C. 106 ½ - R. Almada - C. 96 - Vicente Mendoza - C. 98 ½

Contenedor: Fernando Orozco (Centro Comunitario Aires del Sur)

Martes 29 de marzo

Colonia: Rosario

Cuadrante: 20 de Noviembre - C. 58ª - Zubirán - C. 46ª

Contenedor: C. 50ª y Ochoa

Miércoles 30 de marzo

Colonias: Mineral I, II y III

Cuadrante: Vialidad Los Nogales - Heróico Colegio Militar - Mineral del Oro - Mineral Plateros

Contenedor: Monte Everest y Mineral Carrizo

Jueves 31 de de marzo

Colonias: Urbi Villas del Rey, Fracc. San Gabriel y Fracc. Jardines del Sol

Cuadrante: Hidroeléctrica Chicoasén - Av. Imperio - C. Rey Hugo Capeto - Av. Jardines del Sol -Hidroeléctrica.

Contenedor: C. Anthony Quinn (terreno)