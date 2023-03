Habrá Destilichadero en siete colonias esta semana

Chihuahua.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales (SPM) informa a la población el calendario del programa Destilichadero que se realizará del 6 al 11 de marzo, en siete colonias de la ciudad.

El programa consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a sábado.

Aunado a ello, personal de la dependencia realiza recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos deshechos al pie de banqueta.

El programa es gratuito, por lo cual, si alguno de los empleados solicita remuneración por la recolección, pueden reportarlo al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

A continuación, se muestra el calendario de colonias que visitará el programa:

Lunes 6 de marzo

Colonia: Sierra Azul

Cuadrante: Sierra Pedernales - Sierra Dolores - Lombardo Toledano

Contenedor: Sierra Pedernales y C. 25

Martes 7 de marzo

Colonia: Los Nogales

Cuadrante: Sierra Madre Oriental - Wichita - Sierra Magisterial - Mahan

Contenedor: Sierra Sagrado Corazón y Comanche

Miércoles 8 de marzo

Colonias: Punta Naranjos y Punta Oriente VI

Cuadrante: Av. Equus - Fco. R. Almada- Parques de Oriente - Punta El Alamillo

Contenedor: Punta La Viña y Fco. R. Almada

Jueves 9 de marzo

Colonia: Camino Real

Cuadrante: Av. Paseos del Ecuestre - Paseos del Mongol - Equus - Lipizano

Contenedor: Paseos del Azteca y Paseos del Pastizal

Viernes 10 de marzo

Colonia: Díaz Ordaz

Contenedor: C. Baltazar Mitre y Alta Tensión

Sábado 11 de marzo

Colonia: Continental

Cuadrante: Heroico Colegio Militar - C. América - C. Oceanía - C. Asia

Contenedor: C. Oceanía y C. Europa