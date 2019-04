Habrá nueva mesa directiva del Mercado Chihuahua

Chihuahua.- Los problemas entre locatarios del Mercado Popular Chihuahua, que se incendió a finales de enero y el Ayuntamiento, han orillado a que se llame a crear una nueva mesar directiva, que según el presidente del Comité Electoral de dicho espacio, Francisco “Quico” Martínez Ortega, quien aseguro que hay personas que no son propietarios y han querido aprovecharse del espacio.

Lo anterior, luego de que el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Morena, anunciara que el lugar permanece clausurado y no puede ingresar ninguna persona, lo que es por orden de Protección Civil que argumenta el lugar es todavía riesgoso.

“Hago un llamado para que todos los comerciantes que están ahí y tienen derecho, se acerquen. Vamos a hacer una convocatoria abierta pero sí tendrá ciertas restricciones, no quiere decir que queramos quitar gente de en medio, simplemente los que tienen derecho”, manifestó el líder de comerciantes.

Aseguró que hay mala información por parte de personas que han querido adueñarse de espacios y han hecho declaraciones erróneas a la prensa, así como aprovecharse de la cirunstancias.