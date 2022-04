Hace 14 años denunciaron a constructora por daños y aún no han sido retribuidos

Chihuahua.- Habitantes de la colonia Sierra Azul cumplieron catorce años de haber denunciado a la empresa constructora CTU por los daños estructurales que presentan sus viviendas, y hasta el momento no han sido retribuidos a pesar de que en 2015 un juez federal falló a su favor y ordenó a la empresa reparar los daños, lo cual ha incumplido.

Fue en 2008 cuando se presentaron las primeras denuncias contra CTU que a la fecha suman más de 300 querellas por las que la empresa deberá pagar hasta 120 por ciento más del valor inicial del inmueble y, aseguran los afectados que son más de mil viviendas las que presentan daños estructurales.

A un año de haber adquirido su vivienda, Laura Verónica, quien tiene su domicilio en la calle Sierra del Lucero número 8908, detectó que las paredes de su casa comenzaron a cuartearse, y pese a que ha hecho diversas reparaciones a su inmueble los desperfectos salen a relucir nuevamente.

Ella compró su casa en 2012 y al año siguiente detectó que la pared de la sala-comedor comenzó a cuartearse a tal modo que la luz del sol entra directamente a su domicilio, razón por la que además en tiempo de lluvia debe colocar algodón en las aperturas para evitar que el agua que se trasmina por las paredes dañé sus muebles.

Este caso forma parte de las más de 300 demandas que los afectados interpusieron en los Juzgados Federales y que procedieron a favor de los propietarios de las viviendas, de acuerdo con una resolución de un juez desde el 2015.

El caso falló a favor de los propietarios de las viviendas en 2015 y hasta el momento la constructora CTU, a nombre de Elías Madero, no se ha encargado de reparar los daños en las viviendas que van desde las cuarteaduras de las paredes hasta las malas instalaciones eléctricas y de las tuberías del agua.

Sobre las calles de la colonia Sierra Azul pueden apreciarse a simple vista y sobre las fachadas, los desperfectos de las viviendas que se contruyeron desde hace diez años.

Sin especificar la cantidad de amparos que la constructora ha interpuesto para evitar hacerles la reparación de los daños a las viviendas de los afectados, Laura Verónica expresó que ya han invertido mucho.

“A mí ya me sacaron de la demanda, ya no aparezco en Profeco México, y no es justo porque desde el principio aparecí como única propietaria de la casa y ahora dicen que compré a terceros, cuando yo la adquirí por medio de Infonavit”, dijo.

En el caso de Laura, la constructora debe pagarle un total de 312 mil pesos, es decir 20% más del monto total de la vivienda que en aquel entonces costó 274 mil.

Otra de las vecinas de nombre Cecilia Lizardo, que tiene su inmueble en la calle Sierra Candelaria número 8124, también denunció a El Diario de Chihuahua que el techo de la sala y la pared del patio de su casa están completamente cuarteadas.

Cecilia compró su casa en 2008 y al momento de la entrega detectó los desperfectos de las paredes, sin embargo, la constructora no quiso hacerse responsable.

La mañana del miércoles un grupo de cerca de 30 personas, en representación de los más de mil afectados, se manifestaron frente a los Juzgados Federales y bloquearon la avenida Mirador en busca de forzar a las autoridades tomar cartas en el asunto.