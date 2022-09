Hace 31 años le robaron a su hija, y nunca más supo de ella

Chihuahua.- Un 21 de junio de 1991; a Guadalupe S., le robaron a su hija recién nacida en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lugar donde dió a luz y el personal le dijo que su bebé había fallecido; sin embargo, ni ella ni su marido pudieron ver el cuerpo de la pequeña.

"Mi hermana fue sietemesina; los doctores le dijeron a mi mamá que ella había nacido muerta pero mi madre vio que ella se movía y al decirle eso a los doctores inmediatamente la cedaron", cuenta Viridiana quien sueña con encontrar a su hermana.

Según lo que ella narra; el personal del IMSS le puso por nombre María Guadalupe a la bebé.

"Ellos dijeron que se habían encargado de sepultarla. Lo único que le entregaron a mis papás fue una tarjeta de recién nacido y la huella de ella plasmada en un papel", expresó Viri.

Para ella y su familia, atravesar por esta situación ha sido muy difícil pues desde ese día, han vivido con la incertidumbre de no poder saber si ella se encuentra bien.

"Para mi mamá es muy complicado de hecho, la mayoría de las veces trata de no hablar del tema. En lo que respecta a mi papá en algunas ocasiones, el se ha sentido culpable por no haber hecho más; sin embargo, en aquel entonces ellos no tenían las herramientas suficientes para que se hiciera justicia en este caso".

Viridiana sueña con un día encontrarla y que forme parte de su familia.

"Con el paso de los años y conforme hemos ido creciendo, a mi famia g a mi nos ha entrado la incertidumbre de conocerla; algo dentro de nosotros nos dice que ella vive, ya que en esas fechas no fue la única a la que se robaron".

Del 2013 a la fecha, la Fiscalía General del Estado, ha registrado la sustracción de siete bebés recién nacidos en los municipios de Guachochi, Nuevo Casas Grandes, Juárez y Chihuahua.

A través de una solicitud realizada a la unidad de Acceso a la Información Pública, se informó que, estas carpetas de investigación son por el delito de Retención y/o Sustracción de Menores de edad y que existe por lo menos una víctima de 0 a un año.

Los lugares en donde han ocurrido estos casos son en restaurantes, en casa habitación, en la vía pública y en un albergue del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El caso del 2013, se registró en la vía pública en Nuevo Casas Grandes; en el 2016, se contaron dos en una casa habitación de Ciudad Juárez, en el 2017 ocurrieron dos en Chihuahua; uno en un restaurante y otro en la vía pública, mientras que en el 2019, se registró otro en Juárez también en la calle.

Apenas el pasado lunes, la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Amber por el caso de una bebé de nueve meses quien se dijo, había sido aparentemente sustraída; sin embargo, hasta este momento, no se han dado a conocer más detalles acerca de este caso.