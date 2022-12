Hace CJNG show con 'narcojuguetes'

Guadalajara, Jalisco.- Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaron un desfile y entregaron decenas de regalos con motivo de la Navidad, a 700 metros de una de las principales bases de la Policía de Guadalajara, Jalisco.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales esta semana muestran al menos cuatro camionetas tipo pick up, con adornos y luces, circulando por calles de la Colonia El Retiro.

Cuando llegaron a Agustín Rivera y General Eulogio Parra, los sicarios se detuvieron y empezaron a hacer la repartición de juguetes a decenas de personas que ya los esperaban.

Los vehículos y la cantidad de gente que se juntó bloqueó la zona durante un tiempo indeterminado.

A una cuadra de ahí se localizan las instalaciones del Hospital Fray Antonio Alcalde y del Instituto Jalisciense de Cancerología, mientras que a seis están las de la Comisaría municipal, en la esquina de la Calzada Independencia y Salvador Quevedo y Zubieta.

En los videos, además, se escuchan voces de los presuntos miembros del CJNG y un corrido que hacen alusión a que los juguetes y otros regalos fueron entregados de parte de Ricardo Ruiz, alias "El RR" o "El Tripa".

"Pura gente de 'El RR'", dice un sujeto. "No que no da nada, a ver por qué el Gobierno no hace lo mismo. ¿Si lo quieren o no lo quieren?".

Reportes basados en inteligencia policial coinciden con una aseveración que se presume en el corrido: "El RR" creció y se formó en El Retiro, muy particularmente en las inmediaciones de la esquina de Agustín Rivera y Eulogio Parra.

La Policía de Guadalajara sostuvo que acudió al lugar a entrevistarse con vecinos para recabar información.

"Se amplió con investigación de campo y entrevistas a vecinos, quienes refirieron que el 21 de diciembre personas que no se identificaron fueron a regalar juguetes en varios vehículos en Esmeralda y Eulogio Parra, pero en ningún momento observaron armas o letreros alusivos a algún grupo criminal", indicó la institución.

La entrega de regalos o despensas por parte del CJNG se ha vuelto relativamente común en Jalisco en los últimos años.

En abril de 2020, sus integrantes dieron despensas afuera del Mercado Bola, en Zapopan, a plena luz del día.

BRAZO ARMADO

"El Tripa" es considerado uno de los principales operadores del clan de Nemesio Oseguera, "El Mencho", máximo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Es el brazo armado, quien parte plazas, quien ingresa a poblados en convoyes, quien protagoniza enfrentamientos y hasta quien lanza advertencias a rivales mediante videos.

Desde 2015 figura en el radar de las autoridades estadounidenses, en ese entonces como lugarteniente en Aguascalientes para garantizar el tráfico de drogas al norte del país.

El "RR" escaló en la jerarquía y para 2017 se le identificó como líder del "Grupo Élite", caracterizado por el uso de camiones blindados de manera artesanal, realizar videos para demostrar el poderío de su arsenal y "arrebatar" territorios.