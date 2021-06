Hace crisis desabasto de agua

Juan Alanis

Ciudadanos de distintas colonias como Las Granjas, Rosario y Revolución manifestaron no contar con el servicio de agua potable desde hace días o llega a cuenta gotas, un problema que el intenso calor ha agravado en esta semana, mientras que en la Panorámico, El Diario captó el desperdicio del vital líquido. Por lo anterior ciudadanos manifestaron su enojo en las redes sociales de la Junta Municipal de Agua, donde la mayoría de las publicaciones son compartidas de las redes sociales de gobierno y no se proporciona ningún tipo de información sobre el servicio o porqué no les contestan en los teléfonos de denuncia, manifestaron.

Tan sólo el día de ayer varios fueron los comentarios de molestia por parte de los ciudadanos, que ante la falta de atención se volcaron a las redes sociales donde dejaron la exigencia para la reconexión del servicio.

“¿Cuándo piensan reconectar el agua en la colonia Granjas? Ya basta! Tenemos 3 días sin el servicio y ni siquiera avisaron del corte para habernos preparado, manden pipas o hagan algo, pero respondan a los comentarios, respondan el teléfono. Como para cobrar el servicio si son muy buenos. Tenemos bebés y necesitamos el servicio urgente”, fue uno de los comentarios.

“Tres días sin agua en la colonia Granjas, domingo y lunes sólo tuvimos dos horas de servicio (una durante la madrugada y otra en la tarde). Hablamos y su justificación es una supuesta fuga en la Ortiz Mena y Francisco Villa. Una vergüenza la atención al consumidor, burlándose que no era necesario mandar una pipa aunque tengamos el tinaco vacío, ¡Ah claro! A la casa de los burócratas en la misma colonia claro que llega (ayer la vimos) y por supuesto como muestra de su gran servicio el teléfono marca ocupado (descolgado) en el 073”, fue otro de los comentarios en recriminación.

En las redes sociales de la JMAS lo que generalmente se publica son eventos de licitaciones, programas como Mirador Cultural, ruedas de prensa del gobernador del estado, sin embargo para los ciudadanos lo importante es saber cuáles son los horarios en lo que no se tendrá servicio, reparaciones o información que los ayude a anticiparse, pues han señalado un total hermetismo incluso en los números de quejas.

La desesperación para los colonos es bastante, pues sin el agua y con el constante calor les es imposible mitigar las altas temperaturas y realizar las actividades para las que el agua es indispensable.

En contraparte, en la colonia Panorámico, la cámara de El Diario captó el desperdicio de agua por parte de una ciudadana que con la manguera en mano limpiaba unas sillas directamente, por lo que el líquido recorrió incluso parte de la calle.