Hace crisis falta de agua

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Una crisis de falta de agua se ha agravado en la colonia Revolución y Mármol, con lo que a pesar de que se surte por medio de pipa los tinacos de los domicilios los vecinos deben perseguir a la unidad e incluso hasta pelear entre sí por el líquido, pues a sus hogares sólo llega media hora por día, lo que no les es suficiente para llenar sus depósitos. Mientras tanto la Junta Municipal de Agua abandonó las obras que inició en estas calles, pues el día de ayer no había personal en las zanjas que abrieron para supuestamente acabar con la problemática de la que los vecinos están cansados.

El usuario Ángel Piñón quien tiene 30 años viviendo en la colonia Revolución detalló que en este sector la falta de agua en cualquier temporada es constante, siempre bajo distintos pretextos por los que a pesar de tener una red de agua potable esta es casi obsoleta.

"Desde que empezó la contingencia (de coronavirus) estamos batallando más con el agua, pero el recibo no deja de llegarnos. Ese sí no nos lo perdonan. Ahorita anda la pipa, pero esa no es la solución, la solución es que haya agua en la red", destacó el inconforme.

A él se unieron distintas voces de vecinos, de casi toda la colonia quienes aseguran que este problema es una constante y que en este tiempo donde las temperaturas han superado los 35 grados centígrados, y necesitan el agua también para cumplir con las disposiciones sanitarias, como lavarse las manos diariamente.

Personal de pipas destacó que no se dan abasto, pues uno de estos vehículos pesados de carga tiene capacidad de hasta 16 mil litros, mientras que los tinacos en cada domicilio superan los mil litros, y varios de ellos tienen dos tinacos debido a que por años han sufrido del desabasto, con lo que en menos de 16 hogares ya hay que dar una nueva vuelta, por lo que no es posible dar abasto a todos los vecinos.

Muchos de ellos persiguen a los conductores pidiendo que los sigan a sus hogares, pues la necesidad del agua es mucha.

"Los vecinos estamos al pendiente de que no se nos vaya el señor del agua, o sea que hasta eso andamos peleándonos sobre el agua", destacó Piñón. A pesar de que desde hace meses se iniciaron obras en distintas calles de la colonia, el día de ayer no había personal de la JMAS en estas obras, las cuales sólo se encontraban señalizadas.

Desde la JMAS les han informado a los afectados que el rebombeo en el pozo del Sauz es el que se encuentra con fallas, sin embargo los vecinos manifestaron que siempre son los mismos pretextos, además de que también les informan que también se la están robando desde otras colonias, por lo que los inconformes no entienden porque no se detienen a estas personas que están alterando las tuberías.

Algunos de los ciudadanos compran el agua en pipas particulares a 200 pesos los mil litros para el tinaco, así como van a pagar garrafones de agua potable para tomar e incluso bañarse.

Ante la desesperación de los vecinos exigieron que la Junta Municipal de Agua atienda el problema de fondo, con el fin de que puedan tener servicio en su red potable, sin tener que esperar la pipa.