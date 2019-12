Hace crisis falta de medicinas para niños con cáncer

Chihuahua.- La falta de medicamentos para niños con cáncer ya hizo crisis, y ante el problema de desabasto que hay en los hospitales públicos como el Infantil de Especialidades en Chihuahua, la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer (Amanc), ha tenido que asumir la donación de este tipo de tratamientos médicos especializados, informó el director de esta asociación, Ricardo Antonio Villavicencio.

“Estamos apoyando con medicamentos porque desgraciadamente hay desabasto de medicamentos oncológicos. Yo no me quiero meter en polémica sobre quien tiene la culpa del desabasto, ni voy a polemizar si es sutano, o por qué no les dan el recurso a tiempo o porque se los restringen, o porque ya cambiaron el Seguro Popular y ahora es otra institución que desgraciadamente no ha tenido el funcionamiento que esperábamos, pero el desabasto de medicamentos sigue”, dijo el director.

Explicó ante la problemática, Amanc se ha convertido en un apoyo para los hospitales públicos como el Seguro Social o el Hospital Infantil en los cuales algunos de los medicamentos o tratamientos ya se consideran “fuera de cuadro”.

“Entonces nosotros tenemos que entrarle con medicamentos, hay unos que te varían de costos. Unos te costarán 150 pesos, pero hay medicamentos que necesitan los niños donde una ampolletita te cuesta 40 mil y a veces nos piden 48. Entonces no hay institución, ni gobierno ni recursos federales, estatales o municipales que aguanten un tratamiento o dos o tres de esos pequeños, pero hacemos lo que podemos gracias a los donativos”, detalló.

Sin embargo, dijo, no se trata sólo de tratamientos oncológicos, sino que también apoyan con otros medicamentos para estos niños quienes presentan bajas defensas y que en ocasiones los hospitales públicos se ven rebasados.

“Con los oncólogos del hospital infantil tenemos muy buena relación y ellos son quienes nos dicen de pronto: oiga, no tenemos esto, porque ahorita no lo tenemos, pero se lo reponemos después, o buscamos que otro niño reciba ese medicamento cuando llegue”, acotó.

El director consideró que son varias las circunstancias que han derivado en esta problemática de desabasto, sobre todo de medicamento para el cáncer, lo que está afectando principalmente a los niños chihuahuenses desde hace varios años.

“El desabasto viene desde hace tiempo, se agudizó mucho antes de la presente administración estatal. Ya los últimos dos años de la administración del exgobernador Duarte ya tuvimos serios problemas, muy serios, de desabasto, al grado que no llegó a haber ni siquiera Dexametasona, un medicamento muy barato, un desinflamatorio que se utiliza también en las quimios y no había”, refirió.

A pesar de ello detalló que mantienen convenios con fundaciones como Hospital Cima, quien apoya a los niños con el pago del 50 por ciento de estudios de más de 50 mil pesos, que son primordiales para detectar el cáncer.