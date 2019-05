Chihuahua.- La organización Justicia Para Nuestras Hijas A.C., reprochó la falta de prevención por parte del Estado para evitar los crímenes en contra de las mujeres al establecer que faltan recursos y voluntad política para atender este fenómeno social que en los últimos días cobró la vida de dos mujeres jóvenes en la ciudad.





Norma Ledezma, presidenta de esta organización, dijo que es preocupante el número de casos de violencia en contra de las mujeres y expuso que mientras a la mujer no se le dote de identidad seguirá siendo vista como un objeto proclive a ser victimizada.





La activista comentó que el estado, sin importar quien esté en el poder, ha sido omiso en establecer campañas efectivas para poner un alto a la violencia en contra de las mujeres y lo único que hay son discursos que no tienen el impacto en la población, pues mientras pretendan prevenir con puras pláticas y discursos, esta situación no va a cambiar y expuso “Con pláticas no se quita el hambre”.





En este sentido, manifestó que existe un adecuado trabajo de atención a las víctimas y de los casos que se han refgistrado por parte de la fiscalía de la mujer, sin embargo esto es reactivo y no preventivo, razón por la que siguen presentándose este tipo de hechos y cada vez que suceden las autoridades salen a decir que se hará todo lo necesario para que no vuelvan a suceder pero todo se queda en el discurso.





Comentó que ante tal situación la gente hace un llamado de auxilio, pide una mayor atención y que existan los programas adecuados para que se logre una prevención efectiva, que rinda los frutos esperados y se logre establecer un alto a la violencia de género.





Ante esto, Norma Ledezma dio a conocer que a través de su organización se ha establecido una red de apoyo en las colonias de la ciudad con la que se busca dotar a las mujeres del conocimiento para que sepan cómo actuar en caso de alguna agresión, a donde pueden acudir y sobre todo se les busca proteger, sobre todo a aquellas que viven en entornos más vulnerables.





Así mismo, ante la petición de activar una alerta de género que algunos legisladores locales han solicitado, comentó que esta no es la solución al problema de violencia contra las mujeres que se vive en Chihuahua, además de que es un proceso largo y que no va a incidir de forma inmediata en la población, por lo que es necesario otros mecanismos de ayuda y que el estado realmente sea garante de la protección a las mujeres.