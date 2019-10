Hace fila para recoger becas académicas de Municipio

Chihuahua.- Los beneficiarios de las becas académicas y de transporte que otorga el Municipio comenzaron a agruparse a las afueras de la sucursal bancaria Scotiabank en la calle Independencia y Victoria para cobrar el segundo pago que les corresponde.

Por su parte, el director de Desarrollo Humano y Educación, Marco Antonio Bonilla Mendoza, había informado que tienen hasta el 10 de noviembre para ir por su recurso, por lo que pidió tener paciencia y acudir a las diferentes instituciones bancarias para evitar hacer largas filas.

Aclaró que aquellas personas que no pudieron ir por su beneficio en mayo, podrán cobrar el 100 por ciento de la beca total, sin embargo quienes no acudan a cobrar su parte de la beca o la total, ya no podrá tener este beneficio y su recurso será destinado a otros programas y obras, por lo que en caso de tener algún contratiempo o existir cualquier duda, comunicarse al teléfono 072, extensión 6517 con Adriana Meléndez en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.