Hace malabares, tras haber perdido una pierna en accidente

Israel perdió la pierna hace diez años tras un accidente automovilístico y aunque (según su testimonio), al inicio fue difícil; él decidió afrontarlo de una manera positiva y actualmente se dedica a realizar malabares en algunos cruceros del centro.

"Yo tuve un accidente en una motocicleta, pero luego, hubo una negligencia médica y perdí mi pierna. Yo era militar pero no quisieron agarrar mi caso así es que, me dieron un pago único y ya no pude seguir ahí" narró Israel.

De acuerdo con su testimonio, él ha tenido que hacer todo por su propia cuenta ya que no contaba con el soporte familiar.

"Yo dejé de generar ingreso y bueno, tristemente mi familia me veía como una figura monetaria por eso es que lluego empecé a vender llaveritos en los camiones y luego llegó una muchacha a mi vida y ella hacía malabares y ya aprendí yo también", expresó este hombre.

El encontrar a su compañera de aventuras, le ayudó a comprender la vida de una mejor manera y actualmente tienen dos hijos.

"Ahora yo sólo trabajo, vengo a los cruceros de dos a tres horas y la verdad es que la gente de Chihuahua ha sido muy bonita; me va bien y bueno, aquí seguimos echándole ganas", expresó Israel.

Israel refirió que para poder hacer esta actividad, él se prepara todos los días.

"Yo hago ejercicio aparte, hago pesas y otras cosas para poder tener la fuerza necesaria y hacer los malabares".

Actualmente Israel ofrece su arte en la Aldama y Venustiano Carranza, justo a un costado de Palacio de Gobierno.