Hace nueve meses desapareció Marybell

Chihuahua, Chih.- El pasado 15 de abril de este año, se cumplieron nueve meses de la desaparición de Marybell Valenzuela Herrera de 37 años en Ojinaga; nueve días después las autoridades norteamericanas lograron la detención del presunto responsable identificado como Elier C.S., de origen cubano y a quien se le emitirá sentencia en tres meses.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la causa penal de este caso es la 10/2022 y la investigación se realiza en Ojinaga.

Según la autoridad, durante las primeras audiencias a Elier C.S., se le fijó un plazo de 12 meses para el cierre de las averiguaciones correspondientes mientras que el presunto responsable continúa en prisión.

En aquél entonces, familiares de la víctima reportaron que este hombre salió de Ojinaga, viajó a Chihuahua y se le captó en una peluquería cortándose las rastas.

“Mi tía salió con él la noche del viernes 15 de abril, pensábamos que todo estaba bien pues había salido con su pareja, sin embargo, al otro día ya no supimos nada de su paradero, ya no contestaba su celular e incluso, su carro estaba afuera de su propia casa, pero ella no estaba”, dijo René Valenzuela Castillo, sobrino de Marybell.

Tras no saber nada de ella, familiares y amigos comenzaron a buscarla a través de las redes sociales, luego interpusieron la denuncia en la Fiscalía General del Estado, ya que personas de Ojinaga, denunciaron que el cubano se había ido a Chihuahua; posteriormente, las autoridades mexicanas, llegaron a un acuerdo con los mandos de Estados Unidos y días después éste fue aprehendido.

A nueve meses de la desaparición de Marybell Valenzuela, Denisse Valenzuela, hermana de la víctima, la recordó y dijo que cada día que pasa es sumamente difícil.

De acuerdo con la pesquisa emitida por la Fiscalía General del Estado, Marybell Valenzuela tiene 37 años, mide aproximadamente 164 centímetros, pesa 56 kilogramos, es de tez trigueña clara, de complexión regular, su cabello es regular, lacio, castaño claro, tiene los ojos verdes, alargados y regulares, la cara cuadrada, nariz mediana tipo recta, los labios gruesos y presenta diversos tatuajes.