Halla con el mazapán una forma de sustento

Silvestre Juárez/El Diario

Miguel Juárez Banda, de 50 años se dedica desde hace años a vender mazapanes, con lo que apenas saca algo de dinero para comprar los alimentos de cada día, según afirmó. Juárez dijo que debido a su discapacidad no le dan empleo, por lo que prefiere vender sus mazapanes que andar robando, aunque es consciente de que a veces son muy pocas las oportunidades para salir adelante.

“No tengo trabajo porque me lastimé la cintura y no me contratan ya en ningún lado. Por eso vendo mis mazapanes a cinco pesos aquí en el crucero del Periférico y Francisco Villa, sólo con eso puedo sacar para los frijolitos del día para mí y para mi señora”, apuntó.

Señaló que a pesar de que muchas personas lo señalan por dedicarse a vender dulces en los cruceros, para él la falta de oportunidades lo orillaron a la desesperación, pero señaló que incluso con hambre nunca robó y prefirió dedicarse a la venta en cruceros donde dice ya tiene hasta clientes y personas que lo conocen y lo apoyan.

“Mucha gente anda haciendo el mal, robando, pero hay que buscar ser humilde y hacer un trabajo en el que uno pueda al menos conseguir para comer”, apuntó.