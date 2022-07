Han asegurado a más de 600 migrantes en 10 meses

Chihuahua.- De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, de septiembre del 2021 a la fecha, esta institución ha asegurado a 671 migrantes, los cuales provienen principalmente de Haití, Honduras y El Salvador.

En las primeras horas del viernes, se reportó que un total de 95 migrantes que se encontraban en el "Hotel Casa Colonial Chihuahua", el cual se ubica sobre el Boulevar Juan Pablo Segundo, fueron asegurados por autoridades estatales y federales quienes desplegaron un operativo ante dicho suceso.

Entre ellos, se encontraban 22 mujeres, 55 hombres, 16 menores de edad y dos bebés, informó la autoridad.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y Municipal y Células Mixtas, quienes se entrevistaron con las personas y les ofrecieron la oportunidad de trasladarse a un albergue.

El día de ayer, la Fiscalía General del Estado, informó que, las personas quienes se encuentran en calidad de indocumentadas, quedaron bajo resguardo en dicho hotel, pendientes de que personal del Instituto Nacional de Migración definiera su situación.

Ante esto, Linda Flores de la Casa del Migrante San Agustín, refirió que es importante que en cada aseguramiento que se realizan las Células Mixtas participe la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que puedan contar con información sobre la disponibilidad de las casas de migrantes que están adaptadas para recibir a las personas que se están resguardando.

Además, señaló que es importante investigar antes de asegurarlos; saber cuál es su situación en tanto a su proceso de migración, si es una migración regular o si están viajando de forma irregula.

"Es fundamental conocer todo eso, saber quienes son esas personas, ver que realmente no haya menores que no estén acompañados y pues bueno, sobre todo que pueda haber personas detenidas porque si no, no sirve de nada; si no hay personas detenidas, no hay procesos de investigación en caso de que sean secuestros o casos de trata; habría que ver cuál sería la finalidad de estos operativos y dar seguimiento, que no sea de un sólo día, nada más; hay que saber que hay detrás de esto y con qué intención se están haciendo", externó Linda.

Así mismo, expresó que es necesario ver la condición de salud y saber si fue aseguramiento o si sólo fueron a sacarlos del hotel.

Apenas el pasado 10 de mayo, en una bodega ubicada en las calles Sandinistas, esquina con Ignacio Rodríguez en la colonia Tierra y Libertad, también se aseguraron 100 personas que se encontraban en hacinamiento.

El hallazgo anterior, se logró derivado de una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre el tráfico que se estaba perpetrando.

El miércoles 18 de mayo, durante un cateo realizado en una vivienda de la colonia Camino Real, se resguardaron a otras tres personas, sin embargo, otras 30 lograron darse a la fuga al darse cuenta de la presencia de la fuerza policial.

Dos días después, la Policía Vial, aseguró un tráiler de color amarillo, poco antes de llegar a la caseta Sacramento, mismo que transportaba a cuatro hombres, tres mujeres y a un bebé indocumentados.

Según los reportes de la autoridad, estos migrantes los cuales fueron trasladados a albergues, eran originarios de Honduras, Cuba y Nicaragua, y tenían la intención de llegar al otro lado de la frontera.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), en México de enero a marzo del presente año, se realizó el rescate de 73 mil 34 personas migrantes extranjeras, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador.

De ellas, 61 mil son mujeres y hombres adultos, mientras que 11 mil 565 son menores de edad; 2 mil 259 son niñas, niños y adolescentes no acompañados.