Han asegurado dos inmuebles de la empresa Yox

Chihuahua.- Al menos dos inmuebles de la empresa Yox han sido asegurados por parte de la Fiscalía General del Estado, luego de que se abriera una carpeta de investigación por la interposición de 28 denuncias por fraude ante la FGE.

Así lo informó el fiscal general, César Jáuregui, sin embargo no dio más detalles de los aseguramientos. Hasta el momento es de conocimiento público que se efectuó el aseguramiento del edificio de Yox Holding ubicado en la Avenida Insurgentes 3326 en esta capital de Chihuahua.

El Fiscal consideró que aún las denuncias son pocas en comparación con las que recibieron de Aras, sin embargo señaló que siguen a la espera de que se interpongan más al hacerse del conocimiento público la investigación.

Enfatizó que continuarán con el trabajo y de ser necesario realizar más aseguramientos. “Han sido pocas las denuncias. No es aquella proporción de Aras pero seguramente porque la gente apenas se está dando cuenta, etc. Tampoco creo que llegue al mismo número de Aras y espero que esa experiencia y esta (Yox) sirva para que la gente ya no caiga en esos asuntos”, dijo.