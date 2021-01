Han cerrado 80 cantinas y bares de la ciudad: Moure

El Diario

En breve, la Unión de Empresarios de Alimentos y Bebidas presentará un protocolo a Gobernación estatal con el fin de solicitarles que los dejen operar cuanto antes, pues tan solo en la ciudad de Chihuahua han tenido que cerrar 80 negocios del giro de bares, cantinas y centros nocturnos.

Así lo informó el líder de la organización, Mauricio Moure, quien dijo mirar con desagrado las políticas "ineficientes" de las autoridades del Estado, quienes han carecido de una estrategia eficiente para impulsar a este sector, cuyos trabajadores resultan de los más afectados y abandonados durante la pandemia.

“Cantinas, bares y centros nocturnos van a ser los más afectados y los únicos que habrán cerrado por 10 meses. Ellos no han recibido ningún apoyo, y los apoyos que han estado promocionando no los han entregado. Hay gente que se inscribió en esos apoyos y ahora tienen seis meses en el proceso, con una vasta serie de requisitos que eran casi para no dárnoslos”, dijo.

Moure dijo que en el caso de los restaurantes-bar no hay venta suficiente, pues solo quedan ganancias para la nómina de los empleados y de los ahorros del mismo negocio se tienen que pagar servicios como agua, luz, rentas y televisión por cable, entre otros básicos para su operación.

“Ya mucha gente desertó, mucha gente cerró sus negocios, ya no va a volver, no va a regresar, y al momento de la apertura no vamos a tener capacidad de dar empleo a todas esas personas que estaban como personal de este giro, y será muy difícil la recuperación”.