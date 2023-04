Han detenido a 10 municipales en el año

Chihuahua, Chih.- Tortura, violencia familiar, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública; así como acoso sexual, lesiones y robo, son los delitos que han sido cometidos por parte de 10 policías pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) durante los primeros 92 días del año.

Lo anterior, fue dado a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien informó que existen tres casos de tortura; tres de violencia familiar y uno de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, de acoso sexual, de lesiones y de robo respectivamente.

De acuerdo con Amaranta Ávila, Master en reparación de trauma y apego y especialista en psicotraumatología, desgaste por compasión y burn out y quien ya ha trabajado con anterioridad con elementos policíacos; refirió que, todo se deriva al poco control de impulsos en este tipo de conductas.

“Los elementos no están desarrollando su tolerancia a la frustración, no están desarrollando un control de impulsos y hay mucha represión emocional que no se está atendiendo”, externó la especialista.

En lo que respecta a la violencia familiar, Amaranta explicó que esta ocurre principalmente en parejas no sólidas y que está inicia con una agresión de mandato.

“Tienen muchas creencias machistas porque por lo general tienen esta concepción del mando hacia la mujer en una postura superior y como no lo trabajan, cualquier elemento detonante para ellos, es una justificación de violencias”.

En ese mismo sentido, la especialista señaló por lo general, los agentes también tienen rasgos de infidelidad porque como pasan altos periodos lejos de la familia, sin vínculos, ni trabajo personal, ellos empiezan a descargar sustancias internas adictivas, es decir, comienzan a buscar otro tipo de adrenalina.

“Otra de las cosas, es que estas personas no poseen una buena auto eliminación de estrés; pero tampoco se les exige que tengan un soporte, un apoyo o una contención, entonces van teniendo una represión muy rigurosa en las emociones y por ende, pues no tienen cambios positivos en su conducta”.

En el tema de la tortura, Amaranta Ávila dijo que por lo general el policía que no se trabaja, (aunque tenga perfiles de servicio), no hay estrategias de control de impulsos y que por lo general a ingresar a las filas de la Dirección de Seguridad Pública, les piden que tengan represión y control de sus emociones.

“Ese sería un perfil positivo pero como no lo trabajan, ellos empiezan a generar esta agresividad e impulsividad y eso los hace tener una tendencia de la falta de los sentimientos equilibrados; a esto súmale la sensación de que socialmente se sienten con poder y que son represivos. Es entonces cuando el policía que no está trabajado tiende a torturar al otro para tener la posibilidad de demostrar el poder”.

En los casos del delito de robo, esta psicóloga refirió que ellos se manejan altamente por los incentivos positivos y de gratitud a nivel económico y cuando este no es suficiente ellos tienen una sensación mental de que su trabajo no está siendo recompensado entonces tienden a buscar el incentivo por su propia mano.

Agente asesinó a su esposa embarazada y después se disparó

En enero de este año, un policía perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), identificado como David Humberto Carreón Torres, asesinó a su esposa Karina Salette García Nava de 32 años quien tenía 32 semanas de embarazo; minutos después, el elemento de seguridad se disparó en la cabeza y a los días falleció.

En aquella ocasión, el Gobierno Municipal, reprobó el hecho el cual calificó como trágico y señaló que este suceso conmueve a todas las personas pero que sin embargo, esto no representa el actuar de la DSPM y que por el contrario, era un hecho totalmente reprobable.

Ante esto, Amaranta también explicó que a lo largo de su trayectoria, ha desarrollado programas de intervención grupal e individual para prevenir el desgaste laboral y la traumatización vicaria, la cual la sufre normalmente la gente que está al cuidado de otros o mejor conocidos como los “profesionales de la ayuda” en los que entran propiamente policías, bomberos, rescatistas que normalmente después de un tiempo de estar trabajando en el servicio, pueden desarrollar un trauma vicario.

De acuerdo con Amaranta, este trauma se refiere a un exceso de empatía debido a las situaciones a las que se enfrentan, mismas que hacen que el cerebro experimente síntomas de angustia similares a las que tienen las personas que están ayudando y se contagian a nivel emocional.

“Esto se debe a que el cerebro a nivel de trauma está preparado para protegerse de lo que percibimos como una amenaza, entonces estar viendo o interviniendo en personas que sufre hace que nuestro cerebro se prepare ante esto y genera esta traumatización, normalmente afecta a estas personas: policías, psicólogos, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas justo porque se está permanentemente en contacto, entonces en esto hay un desgaste del cuidador, un desgaste a nivel laboral”, expresó la especialista.

De igual manera, Amaranta Ávila explicó que las experimentaciones de angustia, ira y estrés severo hace que se produzcan situaciones en las que el individuo que está apoyando no tenga un procesamiento psicológico, emocional y corporal de una posición de autocuidado.

¿Qué está haciendo la autoridad?

Por su parte la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) cuenta con un área psicológica bajo el Programa de ‘Intervención Temprana’ y está integrado por cinco especialistas en psicología que ofrecen atención diariamente a todo el personal que lo solicite.

Informaron que cuentan con el apoyo adicional de departamentos psicológicos del Instituto Municipal de Pensiones Civiles y/o en el Instituto Municipal de Atención a la Salud para tener una mayor cobertura.

Entre sus acciones, la autoridad refirió que a su departamento acuden regularmente después de alguna intervención de alto riesgo para detectar el impacto que haya tenido y evitar que afecte su comportamiento.

Además, si su superior inmediato se da cuenta de algún problema o conducta extraordinaria, se dialoga con el agente para programar una cita y finalmente si el propio agente siente que necesita atención personal, puede acudir a una cita.