Han fallecido en la capital mil 858 personas a causa del virus

Chihuahua.- La capital del estado alcanzó las mil 858 defunciones a causa del Covid-19, luego de que el último reporte estadístico estableciera que fueron diez las fatalidades registradas, mientras que, en los dos días anteriores no se habían registrado muertes a causa de este virus, de acuerdo con los informes emitidos por la Secretaría de Salud.

Ayer, a nivel estatal fueron 24 los decesos reportados para un acumulado de siete mil 283, además de 69 casos positivos, con lo que ya son 70 mil 093 los chihuahuenses que han contraído.

Durante lunes y martes, la capital del estado registró únicamente un contagio y ninguna defunción, mientras que el reporte del miércoles, establece que fueron 32 los contagios que se suman a la estadística para un total de 20 mil 777.

Al no haber rueda de prensa, las autoridades sanitarias no explicaron a qué se debe esa diferencia y si es que existe algún repunte o se trata de casos que fueron confirmados en días anteriores y no se habían incluido en la estadística.

Ayer, los 69 contagios reportados se presentaron en nueve municipios entre los que se encuentran Juárez que acumula 32 mil 370; Chihuahua con 20 mil 777; Parral con 2 mil 959 y Cuauhtémoc con 2 mil 666, siendo estos, los cuatro más afectados a nivel estatal.

Mientras que las defunciones ocurrieron en los municipios de Juárez que acumula 3 mil 545; Chihuahua mil 858; Ojinaga que llegó a 30 y Rosales con 27.

Permanecen hospitalizadas 56 personas de las cuales 13 se encuentran intubadas y fueron 27 los hospitales los que emitieron su informe.