Han nacido 11 felinos; tigres, ligres y leones en dos meses

Un total de 11 felinos entre tigres, ligres y leones han nacido en un periodo de 1 año en el Zoológico de Aldama, mismos que al crecer pueden ser intercambiados por otras especies en la red nacional de zoológicos, con el objetivo de la preservación de las especies silvestres.

“Esta es la temporada de nacimiento, con estos tres nuevos inquilinos, tigres de bengala, ya van once felinos entre tigres, ligres y leones. (…) de marzo a la fecha han nacido dos ligres, dos leones y seis tigres de bengala. A ellos no podemos tenerlos debido a que la población de felinos ha crecido mucho y se eroga para comprar 500 kilos de carne diariamente, que con el boletaje no se logra, entonces lo que hacemos es buscar distintos ejemplares para hacer un intercambio para tener especies que no se hayan visto en el zoológico”, destacó Alberto Hernández, gerente del zoológico.

Sin embargo durante su crecimiento los cachorros pueden incluso ser vistos por los visitantes en esta experiencia poco común, por lo que se hizo el llamado a acudir y conocer a ellos y su madre la tigresa Rampunzel.

Además de los felinos también se ha dado el nacimiento de guacamayas, una especie cuya reproducción no es común en esta zona del país.

Cabe destacar que los cachorros de ligres y leones también son un logro para el Zoológico cuyo principal objetivo está centrado en la reproducción de especies y su conservación. E incluso según detalló Alberto Hernández los felinos que llegaron desde el supuesto santuario en el que se rescataron varios de ellos, también se han recuperado satisfactoriamente y han tenido crías, por lo que se espera que también continúen con su ciclo en cautiverio.

Por lo anterior se invitó a la población en general para que visiten a los nuevos inquilinos pues el zoológico se encuentra abierto de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, los siete días de la semana y tiene un costo de 70 pesos en general.

Asimismo se tienen en el Zoológico un estimado de mil 500 ejemplares de 70 especies para que las familias puedan conocerlas de cerca.

