Han reprobado en seis años 58 agentes de la FGE

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- En los últimos seis años han reprobado un total de 58 elementos de la Fiscalía General del Estado el examen de confianza, siendo el 2021 con más casos registrados mensualmente, informó la Unidad de Transparencia de dicha dependencia en su oficio número FGE-4C.5/1/2/582-2021.

De acuerdo a los resultados del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (CECC), publicados en mencionado documento, del 2015 al 21 de mayo de 2021 se habían reportado un total de 58 elementos de esa corporación policíaca que no acreditaron su proceso de control de confianza.

El documento señala que en el 2015 y 2017 hubo un elemento que no aprobó el examen de confianza, sin embargo la cifra ha ido en aumento en los siguientes años, ya que en el 2018 fueron 8, en el 2019 se duplicó a 17, en el 2020 llegó a 21 y en lo que va del año ya son 10 las personas que no acreditaron.

Cabe señalar que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) y del Reglamento del Sesnsp, emitió la norma específica para regular y homologar la vigencia del resultado del proceso de evaluación de control de confianza para los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que es de observancia de los CECC, con pleno respeto a las atribuciones de los tres órdenes de gobierno.

En este sentido para los aspirantes a nuevo ingreso o reingreso a instituciones de seguridad, cuando el resultado sea aprobado y no ingrese a la Institución, la vigencia será de un año, con excepción del personal propuesto para desempeñar un puesto con manejo de información vulnerable o que asume el manejo de recursos materiales, humanos o financieros, por orden jerárquico, función o contexto de la Entidad, en cuyo caso la vigencia será de seis meses.

Además si dentro del plazo señalado se solicita una nueva evaluación para ingreso, se considerará el perfil de puesto al que se propone; de ser el mismo perfil, subsistirá el resultado; en caso de tratarse de un perfil diferente, se realizará una nueva evaluación.

Pero cuando el resultado sea no aprobado, la vigencia será de un año, después del cual se analizarán las causales de no aprobación y se determinará la viabilidad de presentar nuevamente el proceso, a solicitud de la Institución de Seguridad Pública que desea su incorporación. En el caso del personal que obtuvo un resultado No Aprobado en evaluación periódica y renunció a la Institución sin interponer demanda y que desea reingresar, la Institución de Seguridad Pública podrá solicitar nuevamente la evaluación de control de confianza, transcurrido el término de un año, para lo cual el Centro de Evaluación analizará las causales de no aprobación y determinará la viabilidad de que presente nuevamente el proceso.

Asimismo la vigencia del certificado establecido en la LGSNSP, el proceso de evaluación de control de confianza para la permanencia de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública con resultado Aprobatorio será de tres años.

El inicio de la vigencia de las evaluaciones de control de confianza se contabilizará a partir de la aplicación de la última fase de evaluación, no obstante la Institución de Seguridad Pública en cualquier momento puede solicitar al Centro de Evaluación una nueva evaluación de control de confianza de sus elementos, siempre y cuando medie una solicitud fundada y motivada así como suscrita por el Titular de la Institución de Seguridad Pública.

De igual forma, el Centro de Evaluación que aplicó la última evaluación, previa notificación a la Institución podrá citar a una nueva evaluación. En ningún caso, las evaluaciones se aplicarán con una periodicidad menor a 6 meses.