“Han sido 19 meses de angustia y dolor, 19 meses de no saber nada de nuestra niña”, exclamó una familiar de Alexa Itzel Núñez Sierra desaparecida desde la madrugada del seis de junio de 2022 en la colonia Genaro Vázquez, al sur de la ciudad.

Ante esto, los seres queridos de la víctima dijeron en entrevista para El Diario que aunque su corazón está desecho, tiene una gran fortaleza, valentía y amor para ella.

“Hasta encontrarte…eres una guerrera mi niña sé que lograrás ganar la batalla, que no desfallecerás, te amo y aunque en mí no hay fuerzas y aunque en mí está el vacío de tu presencia, no dejo de creer, no dejo de soñar; no dejo de esperar el día en que te veré otra vez, porque mi fe y amor por ti es inmenso”, expresó su familiar quien por cuestiones de seguridad, prefirió omitir su nombre.

Aunque el presunto secuestrador Pablo Gerardo G.M., alias “El Yayo”, ya fue detenido; aún no se tienen detalles sobre el paradero de la menor.

De acuerdo con lo que narraron los familiares un día después de los hechos, “El Yayo” le dijo a la madre de la menor que se le había ponchado el carro y que Alexa estaba cuidando el vehículo, que lo acompañara a la esquina; ella cedió y fue ahí cuando él le pegó seis tiros.

A unos cuantos minutos de la casa de las víctimas, el presunto responsable detonó su arma de fuego en contra de la madre de Alexa, con quien previamente, (de acuerdo con versiones de vecinos), ella había discutido, pues, quería saber en dónde estaba su hija.

Como pudo, Marisol caminó desde el lugar de los hechos hasta la vivienda de una hermana, una distancia de 500 metros aproximadamente. Subió por un arroyo, recorrió parte del Periférico R. Almada y posteriormente volvió a tomar el camino de tierra hasta que, como pudo, llegó a la casa de una de sus hermanas quien la vio toda ensangrentada y a quién le contó lo que había pasado.

En ese momento, los familiares llamaron a la policía quienes llegaron minutos después de los hechos.

De acuerdo con el testimonio de personas que presenciaron ésta situación; la ambulancia no arribó al lugar, por lo que fue un cuñado quien la llevó al hospital, mientras que, las tías de Alexa buscaron a la menor toda la noche.

Antes de comenzar con la búsqueda de la niña, las hermanas de Marisol fueron a rescatar a la hermana menor de Alexa, pues tenían temor de que algo le fuera pasar.

La otra pequeña dijo a sus tías que el “El Yayo” regresó a la casa después de que su mamá había salido, pero que no le abrió.

Después de buscarla durante toda la madrugada, alrededor de las seis de la mañana llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, integrantes de K9 y del equipo de drones, para hacer un operativo de búsqueda por la zona en donde ocurrió todo.

De acuerdo con la pesquisa, Alexa Itzel vestía una pantalonera negra y una playera o sudadera blanca. Mide 1.55 metros, pesa 60 kilos, es de tez morena y complexión delgada. Tiene el cabello oscuro, lacio y hasta arriba de la cintura. Presenta una protuberancia en el brazo izquierdo, donde se ubica la cicatriz de la vacuna.