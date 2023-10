Hartan a familia ‘mentiras’ de minera

/ Joel Ricardo Tovalí González

Chihuahua.- Estamos hartos de las mentiras de la mina”, dijeron ayer familiares de Joel Ricardo Tovalí González, fallecido en la planta de operaciones Pinos Altos por intoxicación con químicos, deceso que la empresa Agnico Eagle reportó como muerte natural por infarto.

La empresa, informaron, buscó de nuevo un acercamiento con los familiares, pero ellos lo rechazaron porque desde el fallecimiento les han ocultado información y tratado de manipular para que acepten el suceso sin responsabilidad laboral para la minera.

Tovalí González, de 39 años de edad, laboró durante 14 años para la empresa y falleció el pasado 27 de agosto en la planta, pero la mina no notificó a los familiares del deceso de forma inmediata, les negó el acceso al lugar, les informó que su cuerpo había sido trasladado a Cuauhtémoc antes de que lo hiciera y les aseguró que había sido por un infarto, sin reconocer un accidente de trabajo.

De acuerdo con la denuncia de los familiares, a más de un mes de lo sucedido, Agnico Eagle se ha negado a reconocer el deceso a causa de un accidente y ha orientado a los deudos a que únicamente acepten las prestaciones laborales mínimas que le corresponden.

“Tenemos el dictamen del certificado médico, acta de defunción, resultado que dio la necropsia, pero aún así se niegan a llenar el formato ST7 ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no quieren reconocer que fue un accidente”, dijeron los familiares mediante un comunicado enviado a El Diario.

Hubo reuniones por parte de la familia con algunos directivos, evadiendo el tema y las responsabilidades que tienen como representantes de la empresa, dejando vulnerable a una familia que busca respuestas sin encontrarlas, ya que se han manejado negligentemente ante dicha situación”.

Consideraron triste ver que una empresa que se jacta de decir que es socialmente responsable, sea tan irresponsable con las notificaciones que hizo ante el IMSS y la Secretaria de Trabajo.

Los familiares de Tovalí González externaron que en meses anteriores no fueron pagadas las utilidades a los trabajadores, lo que motivó una protesta el pasado mes de mayo, que terminó resolviéndose pero no en condiciones favorables para los empleados.

“¿Qué pasa con todas las personas que alzan la voz? Es más fácil despedirlos para no permitir que la gente esté asesorada... abramos los ojos y no hay que callar, no tengamos miedo a expresar lo que pensamos y mucho menos permitir que se cometan injusticias, sabemos que Agnico Eagle ha dejado una gran derrama económica en nuestro municipio, en nuestros pueblos, pero también abramos los ojos que están dejando grandes zonas naturales sin vegetación y contaminación tanto de suelo como de aire y agua, deberíamos de poner en una balanza tanto los beneficios como los perjuicios y no tener miedo a reclamar nuestros derechos y defender nuestra comunidad y medio ambiente”.

Por otra parte, la señora Mireya Ruiz, pobladora del municipio de Ocampo y con un familiar despedido de la mina, relató que su pariente era trabajador y sin justificación alguna le fue notificada su baja, haciéndolo viajar hasta Chihuahua para firmar.

Sin embargo, lo corrieron y le hicieron firmar renuncia en vez de despedirlo, amenazándolo con que, de no firmar, no iba a poder conseguir trabajo en otra parte, y ni siquiera podría entrar a la mina si llegara a conseguir emplearse en alguna empresa contratista de la misma.

Ese tipo de despidos sin justificación, dijo Ruiz, son comunes con la gente de los pueblos de Ocampo, sin embargo, sigue la empresa contratando gente incluso de otros estados, cuando es dicho municipio el que carga con los daños ambientales que genera la operación de Pinos Altos.

Por ello, hizo un llamado a que las autoridades de los tres niveles de gobierno intervengan en la investigación de las operaciones mineras, porque es injusto que el daño ecológico lo vayan a padecer los pobladores de la región y no tengan siquiera un trabajo remunerado en la que es prácticamente la única fuente de empleo existente.

En medio del resurgimiento de las quejas contra la minera, Agnico Eagle no ha respondido a las solicitudes de información para conocer su postura.