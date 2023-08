Hasta 15 mil pasos, por una ciudad limpia

Chihuahua, Chih.- Hasta 15 mil pasos recorren a diario los empleados de limpia del Gobierno Municipal, en específico de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, para mantener una ciudad libre de basura habitacional.

Así lo dio a conocer Tito Alfonso Pizarro Martínez, conocido entre sus compañeros y amigos como el tío, quien tiene casi 30 años de servicio dentro del personal de limpia, aquellos quienes desde las 5:00 am, resistiendo los climas extremos que se viven en la ciudad de Chihuahua, trabajan con ánimo y alegría para mantener las calles y casas sin basura.

“Somos del personal de limpia, trabajamos para darle un mejor mantenimiento a la ciudad, comenzamos a trabajar desde las 5 de la mañana aproximadamente hasta las 2 o 3 de la tarde de lunes a sábado, procurando darle el mejor servicio a la ciudadanía”.

Con una sonrisa y acompañado de sus compañeros de recolección, “El Tío”, expresa que el servicio de limpia es algo que no se puede detener y reconoce su labor, pues con los climas que se tienen en la ciudad dice: “Hay que darles el servicio a todos los ciudadanos”. “El servicio de limpia no se detiene, si el camión se descompone en sábado, el domingo hay que atorarle a la chamba también cuando es necesario, esté lloviendo esté haciendo aire, como esté el tiempo nosotros tenemos que andar echándole ganas”. Al día, recorren entre 10, 000 y 15, 000 pasos (lo que se traduce en un estimado de entre 7 y 11 kilómetros al día), eso, en una situación normal de ejercicio, podría no parecer mucho, sin embargo, entre esos pasos recorridos, se cargan hasta 15 o 20 toneladas de basura, sumando además las inclemencias del clima tanto del calor tan fuerte que se vive hoy en día como de los fríos que se presentan en el invierno.

“El otro día uno de mis compañeros se puso en el celular a ver cuánto caminábamos y contamos como 15 mil pasos o poquito más, de lunes a sábado, a eso, todavía le agregamos levantando el tambo de basura y con el sol en la espalda”, acotó.

Al respecto del recibimiento que se tiene por parte de la ciudadanía en cuanto a la labor que ellos desempeñan, comentó que ya se ven como una familia, pues es muy común que se encuentren con ellos y la población está contenta con el trabajo que desempeñan.

¡Es como una familia, que cada tercer día nos estamos viendo de un sector y del otro sector y gracias a Dios toda la ciudadanía responde muy bien, están muy agradecidos con uno”, indicó.

“El Tío”, como es conocido entre sus compañeros y amigos, tiene 30 años de servicio, de los cuales, 20 han sido frente a un volante de camión recolector, sin embargo, comenta que los primeros diez años de labor, fueron como parte de la tripulación cargando los residuos que los ciudadanos generan.