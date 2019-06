Hasta 17 manifestaciones al mes en el primer cuadro

Chihuahua.- El Centro Histórico tiene en promedio 17 manifestaciones que ocasionan el cierre de calles que ocasionan pérdidas económicas al comercio y los servicios.

Lo anterior lo dijeron el presidente de Canaco, Edibray Gomez y su homólogo de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Joan Sarroca, quien pidió a las autoridades hacer el estudio de esa situación y tener un plan para que se haga una mejor distribución del flujo vehicular que permita el menor daño al sector.

Señalo que si ya se sabe que hay unas 17 manifestaciones mensuales, era tiempo de que ya se tuviera un mejor plan.

Informó que al iniciar un plantón de inmediato se caen las ventas un 30% y a medida que pasa el tiempo o días el porcentaje es menor.

Informó que en la zona hay unas dos mil 400 tiendas que se ven afectadas.

Subrayaron que el bloqueo de calles manda una mala imagen y la idea de que no se puede llegar, cuando no es así.

Los comerciantes demandaron a las autoridades tener una mejor estrategia para la atención de las protestas y que no se afecte al comercio y los servicios.