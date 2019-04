Hasta 36 años de cárcel podría alcanzar ex líder del SNTE

Chihuahua.- Un juzgado de Control estableció la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Alejandro V. A., ex secretario general de la sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tras ser detenido ayer con una nueva acusación por el presunto desvío de un millón 200 mil pesos a finales del 2015, en contubernio con la administración de César Duarte, hoy prófugo de la justicia.



Con ello llevará ésta etapa en libertad y el sábado a las 9 de la mañana será la audiencia para vincularlo o no a proceso. Se dio a conocer que podría alcanzar una pena de hasta 36 años de cárcel por las 4 causas penales en su contra.



Para formularle esos cargos, un juzgado local concedió al Estado una orden de aprehensión contra el ex líder sindical, quien fue detenido ayer a las 4 de la mañana en su casa, en la ciudad de Chihuahua, y presentado alrededor de las 3 de la tarde ante un juzgado de Control.



En la acusación reciente, el Estado asegura que el imputado desvío, en calidad de cómplice, 1.2 millones de pesos desde Educación triangulado con Seech, movimiento en el que el MP ligó a dos ex funcionarios de esa dependencia, ambos bajo proceso penal desde el año antepasado.



Este recurso tenía la justificación de utilizarse para la liquidación de mas de 13 mil agendas educativas 2015-2016, en las que habría información relevante del magisterio, sin embargo no hay evidencia para el uso del dinero ni la comprobación del recurso aplicado en ese sentido, según lo expuso la representación de Fiscalía durante la audiencia inicial, que se prolongó por cerca de 9 horas, y en las que se leyeron declaraciones de 5 testigos con identidad reservada.



La transacción la atribuyen a diciembre del 2014, como una forma de operación política para mantener el apoyo del magisterio en favor de Duarte Jáquez, del que el hoy detenido era muy cercano, expuso el MP con base a declaraciones de los entrevistados.



Además que el pago de ese recurso no habría sido justificado porque no hay sustento legal para ese tipo de apoyos al magisterio, dado que así quedó establecido en la llamada reforma educativa aprobada en la administración de Enrique Peña Nieto.



El recurso era para mantener comprado al sindicato y evitar que hubiera huelgas o manifestaciones contra el gobierno de Duarte, así como para tener el apoyo del Partido Nueva Alianza al partido del entonces gobernador, el PRI, refirió el MP apegado a una de las declaraciones de testigo protegido.



Esos movimientos se hicieron principalmente cuando el titular de Educación era Marcelo González Tachiquin, hoy sujeto a proceso por peculado, y a su salida de la dependencia, en diciembre del 2015, se agilizó por la llegada a esa Secretaría de Miguel Salcido Romero, quien estaba como presidente del Tribunal Superior de Justicia.



No obstante Salcido denunció esas irregularidades en varias ocasiones ante Duarte, relató el representante de Fiscalía basado en testificaciones, pero el mandatario lo evadió, ya que era quien ordenaba las transacciones hacia el SNTE.



La denuncia que derivó en la causa penal 3464/2018 fue presentada el 11 de octubre del 2018 por Fernando Robles, coordinador Jurídico de Secretaría de Educación.



Esta es la cuarta causa penal que la Fiscalía le sigue a Alejandro V. Las otras 3 siguen su curso y son por desvíos millonarios mediante la Secretaría de Educación y Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), y en las cuales llevaba su proceso en libertad, al haber revertido la prisión preventiva que tuvo el año pasado.



Al ex secretario magisterial lo detuvieron la primera ocasión en junio del 2018, posteriormente salió en septiembre y detenido nuevamente días después, sin embargo horas más tarde consiguió mantenerse en libertad tras pagar una fianza en garantía superior a los 5 millones de pesos.