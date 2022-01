'Hasta 80% de pacientes relacionados al virus'

De un 70 a 80 por ciento de los pacientes que acuden a consulta en el ámbito privado, es por infecciones respiratorias agudas altamente relacionadas con el Covid, y por cada positivo salen entre 5 y 10 casos más, señaló el doctor Arturo Jáuregui Cruz, especialista en Medicina Interna y enfermedades infecciosas.

Dijo que actualmente la asistencia médica se está llevando a cabo por video-consulta como una forma de prevenir que el virus se siga diseminando, al evitar que los pacientes salgan a la calle.

“Como mucho paciente está contaminado, no de be salir a la calle, pero lo hacen. Hoy día se está dando video-asistencia o video-consulta porque entre el 70 a 80 por ciento de esas consultas son por infecciones respiratorias agudas y altamente relacionadas con el Covid”, indicó.

Dijo que en la ciudad hay una gran cantidad de laboratorios donde se están practicando las pruebas PCR y, a pesar de ello, están saturados.

“Los laboratorios son muchos y están sobre saturados. Las pruebas que se están haciendo son rápidas: antígeno, hisopado nasofaríngeo y hasta de saliva por médicos generales, familiares, especialistas, y se están promocionando por redes sociales y otros medios”.

En ese sentido, dijo, la gente busca una atención médica oportuna, sin embargo, hay otra parte de la población que actúa de manera errónea.

“Hay algunas inconsistencias en las que están cayendo algunos: no están preparados para aceptar que saldrán positivos argumentando estar vacunados incluso con refuerzo; dicen estar bien y confunden su cuadro con gripa; aún con síntomas no han sido valorados por un médico, subestiman la enfermedad y piensan que no la tienen. Al dar positivos en la prueba, llega la incertidumbre, hay muchas dudas y no saben qué hacer y lo primero es aislarse y ponerse en manos de un médico”, indicó.

En cuanto al alto número de casos positivos que, de manera oficial se están reportando, Jáuregui Cruz dijo que las estadísticas reales podrían ser mucho mayores por los motivos antes mencionados y debido a la alta transmisibilidad.

“Hay más casos positivos y eso es preocupante. Estoy seguro que la estadística real es mucho más”, apuntó.