Hasta memes hicieron tras los cambios en la cartelera de la Feria de Santa Rita

Chihuahua, Chih.- "No esperaba nada de ustedes y aún así lograron decepcionarme; ni mi ex me había mentido tanto como la Feria de Santa Rita y quedamos como payasos", fueron algunos de las frases que circularon en memes y comentarios de las redes sociales tras cambios en la cartelera de artistas que vendrán a la Feria de Santa Rita.

Las modificaciones se hicieron tres días antes del evento y la cancelación que causó más indignación fue la presentación de Danna Paola en el teatro del Pueblo y misma que será remplazada por Belinda.

"¿Es en serio? Esto es una burla, siempre supieron que no vendría Danna Paola ni Sebastián Yatra y sólo engañaron a la gente, ¡que pésimo!", fue otro de los comentarios.

Los cambios fueron anunciados la tarde de ayer y los artistas que ya no vendrán son: Danna Paola, Nunca Jamás, Mi Banda El Mexicano junto con El Gran Silencio, Aída Cuevas, Sebastián Yatra, Matute, Kabah y Magneto, Tom Collings, Emmanuel y Mijares y Motel.

Los que se presentarán son: Belinda, Natalia Jiménez, Kinky/Astronomía Interior, Moenia / María León, La Gallinita Pintadita, Caifanes, Los Ángeles Azules, Ricardo Montaner / Mau y Ricky, Elefante, Banda La Adictiva, Locales, Aleks Syntek, festival de criminal sound, Reino y Yuridia.