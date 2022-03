Hasta un mes de espera para conseguir cita en el SAT

Chihuahua.- Hasta un mes de espera se requiere para conseguir una cita con personal del Servicio de Administración Tributaria, debido a que la plataforma además de tener fallas está centralizada y se tiene poco personal, reviró ayer la presidente del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, Rita Esmeralda Avitia Aguilar

Indicó que al entrar a la plataforma y requerir una cita, en automático se manda a una larga fila virtual de espera al solicitante y una vez que se fija, se tiene que confirmar 24 horas antes o en automático se cancela.

Rita Esmeralda Avitia indicó que en lo personal le ha tocado solicitar la cita y ser enviada a la fila virtual y dentro de un mes recibir el aviso a través del correo que ya está asignada.

Dijo que no es así como que las citas estén disponibles al momento que se requiere, y si ahora el SAT afirma que el 51 por ciento de las que fueron agendadas no se atienden por el contribuyente, puede ser porque no se acomodan en las fechas que se puede atender.

Sin duda, dijo también hay que reconocer que es falta de atención del contribuyente el no atender las citas cuando fueron agendas.

La presidente del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, dijo que si se desea tener pronto una cita es necesario monitorear la disponibilidad por la noche o a ciertas horas que no son de oficina y tratar de aprovechar las que fueron liberadas por cancelaciones.

En otro orden y a decir del SAT de que no habrá prórroga para la presentación de la Declaración Anual para las Personas Morales, Avitia Aguilar dijo que normalmente eso no aplica, salvo casos donde hay contingencias como fue el caso de la pandemia, sobre todo en el caso de las Físicas.

La presidente indicó que se ha estado haciendo la solicitud al SAT por parte de algunos organismos de conceder una prórroga en la Declaración Anual, que se agilicen los tiempos de los trámites, sobre todo, y la disponibilidad de la página, porque también ha tenido algunas fallas y algunas plataformas no funcionan.

Informó que lo que sí se puede renovar la e.firma aún vencida antes de un año a través del Internet, lo cual es más ágil y fácil en vez de tener que recurrir a una cita agendada.

La contadora subrayó que entonces sí se pide que se eficiente el proceso de la presentación de la Declaración Anual para las Personas Morales.

Apuntó que la dificultad para tener citas ante el SAT, pudiera deberse a los cambios que se hacen frecuentemente en las plataformas, que no se hagan las pruebas técnicas previas o suficientes para que el contribuyente no batalle, así como el que no haya personal suficiente en la parte técnica del portal de esa dependencia.

Indicó que

Finalmente recomendó a los contribuyentes revisar muy bien la información pre-cargada en la Declaración Anual