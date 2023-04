Hay 17 viviendas en riesgo de colapso en el Centro

El coordinador de Protección Civil Municipal de Chihuahua, Iván Rivera Macías, informó que actualmente se tienen identificados 17 inmuebles en el Centro de la ciudad con riesgo de colapsar, razón por la que se han notificado a los propietarios.

En los últimos años, decenas de casas de casi 100 años en esta zona, se encuentran en condiciones pésimas, algunas han sufrido derrumbes de bardas y parte de su estructura, especialmente durante la temporada de lluvia que las hace más vulnerables sin que exista capacidad para restaurar por parte de sus dueños.

Muchas se encuentran en estado deplorable y con descuido, que representan riesgo para sufrir un derrumbe como ya ha sucedido en años pasados como la colapsada ubicada en Calle Doblado y Segunda, que primeramente tuvo un derrumbe en su fachada, se delimitó un espacio por barras de concreto y debido a las precipitaciones pluviales pasadas terminó por caerse la mayor parte.

También se han apreciado las dos fincas ubicadas en la Calle Cuarta esquina con Coronado, cuyo deterioro al exterior y al interior es visible con cuarteaduras en su estructura, que pudiera verse afectada por precipitaciones pluviales fuertes.

Aun lado, se encuentra otra casa que en años anteriores también sufrió un colapso sin que alguna persona se viera afectada o sufriera alguna tragedia, más que el daño físico a la estructura de adobe de la edificación.

En esa misma calle esquina con Allende, ya se derrumbó parte de la fachada del lado de la Cuarta.

Esta, tiene varios años sin estar habitadas, así como sin alguna utilización comercial o de oficina, por lo que lucen totalmente abandonadas, pero eso no significa que no pueda ingresar alguna persona que quiera protegerse de la lluvia y esté en riesgo que los muros se desplomen.

Se presentó la caída de una barda en la Calle Aldama y casi 23, que dejó daños en las líneas de teléfono del sector. Además, dejó a una persona atrapada con lesiones.

El caso más reciente, fue el del fin de semana cuando agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) impidieron ayer la demolición completa de un inmueble ubicado en la Calle Libertad y 12 en el Centro de la ciudad, ya que al ser una finca antigua, debe ser revisada por las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante la mañana del domingo, maquinaria particular se disponía a hacer los trabajos para tirar el inmueble que ya ha sido inutilizado por varios años.

No obstante, a petición del INAH, se resguardó la edificación para que no tuviera afectaciones hasta no inspeccionar adecuadamente y determinar si es viable la demolición.

Este inmueble era usado como sastrería y tienda de abarrotes en la planta baja, mientras que en el primer piso se usaba como hotel, pero debido a la falta de mantenimiento y el paso del tiempo, se deterioró mucho al punto de representar un riesgo de caer primeramente la fachada.

Hasta la fecha, únicamente dos fincas se les ha permitido remodelar o derrumbar para reconstruir otro tipo de edificio como es el caso de dos ubicadas sobre la Cuarta entre Paseo Bolívar y Coronado; una que colinda con el Centro de Estudios Artísticos (Cedart) la otra casi enfrente.

Vecinos del Centro han dicho que por el momento, estas casas en abandono representan una bomba de tiempo durante la temporada de lluvias debido al descuido y el paso de los años, pero se espera que las autoridades federales sean más sensibles y congruentes para priorizar la vida de las personas y que permita a particulares o al mismo Municipio intervenir.

