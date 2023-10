Hay 231 estancias infantiles con licencias vigentes

Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- Luego de que se diera a conocer un caso en donde una madre dijo que su hijo había sido golpeado en una guardería y que se demostrara que el lugar no tenía permiso para operar, el Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil informó que a la fecha hay 231 estancias con licencia vigente.

En ese mismo sentido, la titular de la dependencia anteriormente mencionada, refirió que han otorgado 29 mil 713 becas a madres y padres de familia a familiares de niños y niñas que ocupan esos espacios.

Además, han brindado 655 capacitaciones. En lo que respecta a prevención e intervenciones para el desarrollo de infantes y adolescentes, han hecho mil 752.

Hace unos días una madre denunció que su hijo habia sido golpeado en una guarderia y ante esto, la verdadera estancia infantil “Kids Care School” emitió un comunicado de prensa por medio del cual se deslindó del sitio en el que presuntamente fue golpeado Kaleb Issac G.R., de un año de edad en la colonia Granjas.

“Por medio de la presente informamos que han hecho de nuestro conocimiento que hay un lugar que lleva el mismo nombre que Kids Care al igual que nosotros, en la colonia Granjas, el cual es ajeno completamente a nuestra administración”, explicaron en el documento, mismo que fue firmado por Karla Yunnuen Mejía Rojas, coordinadora de pedagogía.

En ese mismo sentido, este lugar el cual está enfocado en lactantes, maternal, pre-escolar y kínder informó que al día de hoy solamente cuentan con dos planteles: uno ubicado en la avenida de la Cantera #8700, Fraccionamiento Cumbres 31115 y otro más al norte ubicado en Plaza Bassari en Cordilleras.

“Familia Kids Care, tengan la tranquilidad que siempre estamos en estrecha comunicación con ustedes para estarles informándoles sobre cualquier situación relativa a sus hijos y la institución” dice el texto.

En días pasados, esta casa editora recibió una queja de Alejandra una madre de familia que llevó a su bebé a la guardería y al recogerlo se percató que su hijo tenía un enorme moretón que abarcaba casi la mitad de su cara; a esto, la responsable de dicho lugar le dijo a la madre que el niño se había caído accidentalmente de una periquera mientras le daban de comer.

Tras esto, la mamá de Kaleb Issac G.R., fue a la Fiscalía General del Estado en donde interpuso una denuncia misma que fue recibida y que actualmente tiene abierta la carpeta de investigación 22062/2023 por el delito de lesiones.

El menor de edad recibió atención médica en las instalaciones de la Cruz Roja en donde el parte médico le refirió a Alejandra que la lesión no era consecuencia de una caída sino que de algún tipo de maltrato contra el pequeño.

Luego de la queja, surgieron además otros señalamientos contra la estancia infantil la cual de no aparece en los registros públicos estatales y no hay permisos de operaciones; por lo tanto, no se sabe cuántas personas laboraban en dicho lugar ni del número de infantes a los que atendía.

Kaleb Isaac G.R., tenía apenas tres semanas de ser cuidado en “Kid Care”, ubicada en la calle Privada de García Salinas número 6909, entre las calles Betechi y Río Aros, justo en el límite de Las Granjas y el fraccionamiento Roma.

De acuerdo con la madre, ella lo llevaba entre las 8:40 y las 17:00 horas, el tiempo de una jornada laboral, sin saber que previamente el lugar había tenido quejas de otras madres de familia por supuestos maltratos contra los niños.

Alejandra al preocuparse por su hijo, tomó la decisión de alertar a otras familias de esta guardería la cual es una casa de color rosa de dos pisos y no tiene el supuesto nombre oficial con el que operaba. La encargada de este sitio fue identificada como María Patricia M.P.