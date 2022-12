Hay 9 mil personas con VIH en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- De acuerdo con datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (CENSIDA), actualmente en el estado de Chihuahua se tienen identificadas a 9 mil 570 personas que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) el cual ataca al sistema inmunitario del cuerpo y que de no tratarse puede llegar a causar el Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Aunque la estadística señala que hay casi diez mil portadores; Fátima IBP, una institución de beneficencia privada con más de 24 años de trabajo; refiere que este número sólo está conformado por las personas que se tienen oficialmente identificadas. Sin embargo, este no representa el total, ya que, existen otras que, aunque reciban un resultado positivo no acuden a recibir atención médica a las instituciones de salud.

“El cálculo y la experiencia de campo nos dice que por cada persona con diagnóstico confirmado existen al menos otras diez que desconocen tenerlo”, señaló el organismo anteriormente mencionado.

Hoy, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, mismo que fue decretado en 1998 y que, fue el primero dedicado a la salud en todo el mundo.

Desde entonces, las agencias de las Naciones Unidas, los Gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH y para recordar que aún falta mucho por hacer; en este 2022, el CENSIDA estableció el lema: “¡Igualdad ya!”, a fin de impulsar a trabajar en todas aquellas acciones que se ha demostrado que son necesarias para abordar las desigualdades y ayudar a poner fin al sida.

¿QUÉ ES EL VIH, CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS Y CÓMO SE CONTRAE?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al VIH como el virus de la inmunodeficiencia humana que ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. La función inmunitaria se suele medir mediante el recuento de linfocitos CD4.

La inmunodeficiencia aumenta el riesgo de contraer numerosas infecciones, cánceres y enfermedades que las personas con un sistema inmunitario saludable pueden combatir.

La fase más avanzada de la infección por el VIH es el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida que, en función de la persona, puede tardar de 2 a 15 años en manifestarse. Las personas que padecen sida pueden contraer ciertos tipos de cáncer e infecciones o presentar otras manifestaciones clínicas de gravedad.

Los síntomas de la infección por el VIH difieren según la etapa de que se trate. Aunque el máximo de infectividad se tiende a alcanzar en los primeros meses, muchos infectados ignoran que son portadores hasta fases más avanzadas. A veces, en las primeras semanas que siguen al contagio la persona no manifiesta ningún síntoma, mientras que en otras ocasiones presenta un cuadro seudogripal con fiebre, cefalea, erupciones o dolor de garganta.

A medida que la infección va debilitando el sistema inmunitario, la persona puede presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento pueden aparecer enfermedades graves como tuberculosis, meningitis criptocócica, infecciones bacterianas graves o cánceres como linfomas o sarcoma de Kaposi, entre otros.

El VIH se transmite a través del intercambio de determinados líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. No es posible infectarse en los contactos ordinarios cotidianos como los besos, abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, agua o alimentos.

¿QUÉ LUGARES APOYAN A PERSONAS CON VIH?

Debido a la necesidad de atender a las personas que viven con VIH y/o SIDA que no cuentan con apoyo gubernamental ni recursos económicos suficientes surgió Fátima IBP, la cual trabaja en Chihuahua y municipios cercanos.

Lo que se hace en este lugar, es promover la participación de la comunidad en la educación integral de la sexualidad para contribuir a la prevención del VIH, del SIDA y del embarazo en la adolescencia coadyuvando a proporcionar apoyo a las personas que están viviendo esa problemática.

Fátima, trabaja en dos vertientes: una es la prevención en donde a través de campañas, promueven las prácticas sexuales seguras y protegidas, la realización de pruebas rápidas de detección de Infecciones de Transmición Sexual (ITS) y por medio de la sensibilización e información respecto al VIH.

Así mismo, se reúne con jóvenes a través de PEEPSIDA (Programa estatal de educación para la prevención del SIDA) y ofrece talleres de educación sexual integral.

Además, atienden a personas que viven con VIH brindándoles servicios como: vinculación con servicios de salud, préstamo de tratamiento antirretroviral, atención psicológica, dental y médica, apoyo de despensa previo estudio socioeconómico, préstamo de equipo ortopédico, bazar de ropa, talleres de autoempleo.

LA IMPORTANCIA DEL RETROVIRAL

Aunque no se cuenta con una estadística de mortandad por enfermedades relacionadas al SIDA; Fátima dio a conocer que estas son pocas y que aunque hay personas que sí mueren por eso, debido a lo avanzado que están los tratamientos, estas han disminuido considerablemente.

“Mientras una persona se encuentre en tratamiento antirretroviral tiene las mismas oportunidades de una buena calidad de vida que una persona que no vive con VIH. Sobre todo cuando llegan a un estado indetectable que es cuando la carga viral es tan poca en el organismo que ya no aparece en las pruebas, y entonces pasan también a ser intransmisibles”, señaló la institución.

LA PANDEMÍA Y EL VIH

De acuerdo con Fátima, al inicio de la pandemia sí hubo problemas en la atención y seguimiento de tratamiento a personas que viven con VIH; eso se dio debido a las medidas sanitarias tomadas para evitar los contagios de COVID-19 lo que ocasionó la suspensión de consultas, prolongación de tiempo entre una consulta y otra, así como la suspensión de las misas, las cuales eran indispensables debido a que se trataban de cargas virales y conteos de linfocitos o CD4.

Aunque también hubo un desabasto de medicamentos sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y Pensiones Civiles del Estado, actualmente ya todo se encuentra funcionando de forma regular.

INCIDENCIA DE TRANSMISIÓN

Según CENSIDA, el rango de edad en donde hay más incidencia de transmisión es de 25 a 35 años, pero las personas de cualquier edad pueden ser susceptibles de adquirir este virus.

Para Fátima, brindar la información correcta es fundamental para poder concientizar a las personas con relación a este tema; buscar fuentes confiables como las páginas de la OMS, de ONUSIDA, CENSIDA o de organizaciones de la sociedad civil.

“Sólo se puede generar conciencia aprendiendo del tema y despojando del estigma que tiene el tema del VIH, la discriminación está basada en conceptos erróneos y de desinformación. Hay que entender que el VIH es una condición de salud a la cual todas las personas están susceptibles y que las personas que viven con WIH no son un riesgo para la salud de nadie, ni tienen una discapacidad, de hecho probablemente ya convivan con personas que viven con VIH pero estas personas no son abiertas en sus diagnósticos precisamente por el estigma y el miedo al rechazo y la exclusión social”, externó Fátima.

HAY TRES QUEJAS ANTE LA CEDH

Alejandro Carrasco Talavera, director de Análisis y Evaluación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que del 2019 a la fecha, se han registrado sólo tres quejas interpuestas por personas que tienen VIH y que estas han sido por omitir el suministro del medicamento, por omitir atención médica por la condición de ser O positivo y por prestar indebidamente el servicio público y/o extorsión.

“La razón por la que casi no tenemos quejas es porque la mayoría tienen que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), y estas se interponen en la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

En ese mismo tema, Alejandro Carrasco refirió que, estas personas son sujetas de derechos que deben de vivir una vida libre de discriminación y que a nadie se le puede obligar someterse a una prueba de detención de VIH, nadie tiene que declarar oficialmente que es portador, las personas tienen derecho a la realización de pruebas sin ningún costo alguno, entre otros.

VIVIR CON VIH, YA NO ES EL FIN DEL MUNDO

Mario, (nombre que ficticio por protección y decisión del entrevistado), fue detectado con el Virus de de la Inmunodeficiencia Humana hace aproximadamente un mes. Él se dio cuenta debido a que su pareja enfermó y se puso muy grave, al grado de estar en internamiento; al principio no sabían que era lo que tenía y luego de varios estudios se dieron cuenta de que era portador.

“Al principio sentí mucho miedo por él porque su carga viral estaba muy fuerte. En el momento en el que nos enteramos yo también tuve que someterme a una prueba y también salí positivo, reconozco que en ese momento no sentí miedo puesto que, estaba muy preocupado por mi pareja; afortunadamente, él ya se encuentra estable y yo, ya me estoy atendiendo”.

Este joven de 27 años, inició con su tratamiento desde hace apenas seis días y afortunadamente, desde el primer momento él contó con el respaldo de sus familiares y amigos quienes le dieron fortaleza y seguridad.

Al cuestionarle que le diría a las personas que están pasando por una situación de esta magnitud y que no saben qué hacer o cómo manejar la situación; Mario respondió que, el ser portador de VIH ya no es el fin del mundo y que la medicina ya está muy avanzada.

“Recuerden que no están solos, si no tienen el apoyo de su familia hay organizaciones que les da apoyo emocional y les ayudan a conseguir su tratamiento y seguramente en el mundo, habrá una persona que les va a echar la mano”, refirió Mario.

CUÁNTOS CASOS SE HAN REGISTRADO EN 2021 Y 2022

De enero del 2021, a octubre del 2022, a nivel estatal se han detectado 411 positivos del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), según datos otorgador por la Secretaría de Salud a través del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA.

De acuerdo con el reporte, en el año pasado se efectuaron 36 mil 551 pruebas de las cuales, salieron positivas 208, mientras que, en lo que va del año, se han efectuado 42 mil 262 con 203 casos positivos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita las defensas contra muchas infecciones y determinados tipos de cáncer que las personas con un sistema inmunitario más fuerte pueden combatir más fácilmente.

A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. La función inmunitaria se suele medir mediante el recuento de linfocitos CD4.

La fase más avanzada de la infección por el VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) que, en ausencia de tratamiento y en función de la persona, puede tardar muchos años en manifestarse. Las personas con sida pueden contraer ciertos tipos de cáncer e infecciones o presentar otras manifestaciones clínicas crónicas de gravedad.

Según lo que refiere la Secretaría de Salud, al adquirir una Infección de Trasmisión Sexual (ITS), esta puede volverse crónicas y presentar consecuencias como herpes genital, dolor en el vientre bajo, embarazos fuera de la matriz o cambios en la menstruación, cáncer de la matriz por el VPH, vulnerabilidad en la transmisión del VIH y esterilidad.

Las medidas de prevención es utilizar el condón masculino o femenino en cada relación sexual. Si se tiene una pareja sexual y alguno de los dos adquirió una ITS es importante atenderse al mismo tiempo para evitar la reinfección. A simple vista no se puede saber si una persona padece de una ITS.

¿QUÉ ACTIVIDADES VAN A TENER EL DÍA DE HOY?

Este día de 10:00 a 2:00 de la tarde en el Centro de la ciudad, justo en la calle tercera se instalará un stand informativo en donde se entregarán insumos de prevención y se invitará a las personas a hacerse la prueba rápida de detención.

A las seis de la tarde, frente a la Presidencia Municipal se encenderán las luces de la Plaza de Armas en color rojo. Al evento acudirán organizaciones aliadas y autoridades municipales. Ambos serán abiertos al público en general.