Hay buena lid con la federación, esperamos lo mismo: Maru

Chihuahua, Chih.- “El gobierno de Chihuahua mantiene buena lid con la Federación y bajo ese precepto queremos que el Gobierno Federal nos trate”, afirmó ayer la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con relación a la visita que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El secretario de Gobernación estará hoy de visita en el estado, para estar presente en la sesión solemne del Congreso local, además de que sostendrá un encuentro con organizaciones afines en el Museo Semilla.

La gobernadora expresó que el secretario Adán Augusto siempre será recibido con los brazos abiertos en Chihuahua, así como a todos aquellos que quieran visitar el estado, siempre y cuando exista el respeto a los chihuahuenses y a lo que se ha hecho para mejorar las condiciones de vida, así como en materia de seguridad.

Dijo que “una muestra de la buena lid de Chihuahua con la Federación”, es que el Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, dispuso del auditorio del Museo Semilla para que el secretario de Gobernación sostenga un encuentro con organizaciones sociales y liderazgos políticos.

La visita del secretario federal se da luego de que recientemente hubo un intercambio de declaraciones con la propia mandataria estatal, debido a expresiones que Adán Augusto López realizó en torno a la inseguridad que se registra en los estados que se encuentran gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), entre los cuales se encuentra Chihuahua.

Campos Galván refutó estos comentarios y cuestionó por qué no se manifestaron cuando en el estado, los índices delictivos se encontraban en promedio un 20 por ciento más elevados a cómo están ahora, o por qué no dijeron algo cuando “El Chueco” se paseaba tranquilamente por la sierra y ahora se encuentra escondido, por la presencia de las autoridades.

Asimismo, la gobernadora expresó que, previo a la visita de Adán Augusto López, sostuvo el pasado fin de semana una plática vía telefónica con él, en donde le ofreció un estado y una gobernadora dispuestos a colaborar abiertamente con la Federación en todos los ámbitos, pues se trata de que a todos les vaya bien y esto sólo se logrará con la adecuada coordinación y colaboración de los distintos niveles de gobierno, más allá de las ideologías políticas.

Dijo que, más allá de las expresiones y comentarios que han vertido algunos actores del Gobierno Federal, es necesario reconocer lo que se ha logrado en Chihuahua durante el último año porque no se trata sólo del trabajo de la gobernadora, sino de todos los que participan y desde luego con el apoyo federal.

En cuanto a la asignación de recursos federales, la mandataria afirmó que es importante que si la Federación no va a destinar más fondos, al menos no les quite los que ya están contemplados, tal como sucedió con las participaciones federales el pasado mes de octubre, cuando Chihuahua recibió un recorte de 431 millones de pesos, que estaban contemplados para el gasto corriente, por tratarse de recursos de libre disposición.

“Si no hay posibilidades de apoyar a Chihuahua, pues que al menos no nos quiten, yo creo que es importante que se respete al estado así como los acuerdos que se han hecho en materia de seguridad y en otros rubros”, expresó.

El titular de Gobernación se presentará hoy en Congreso del Estado para pedir el voto a favor de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, cuyo efecto sería extender la militarización se la seguridad pública en el país hasta el 2028.

La diputada Adriana Terrazas, presidente del Congreso del Estado, confirmó la presencia del funcionario federal y detalló que la sesión será en calidad de solemne y se le dará espacio para la intervención en tribuna.

Otros temas a tratar

El coordinador de los diputados del PAN, Mario Vázquez, indicó que no sólo el tema de la seguridad se debe revisar con el encargado de la política interior del país, sino también el tema del agua, la economía y el presupuesto.

“Más allá del posicionamiento del Estado respecto del tema de la militarización de la seguridad pública, se deben tocar otros temas como el del agua, la economía y el respeto político hacia Chihuahua y sus instituciones”, comentó Vázquez Robles.