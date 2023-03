'Hay delitos que perseguir contra funcionarios del INM por lesiones y homicidio'

“Así es, solamente se le puede llamar infamia a lo ocurrido la noche del lunes pasado donde perdieron la vida 39 migrantes de diferentes nacionalidades y otros 24 se siguen debatiendo entre la vida y la muerte”, expresó el abogado experto en Derechos Humanos Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez.

Desde punto de vista jurídico –dijo- no debe haber misterio, hay delitos que perseguir contra los funcionarios del Instituto Nacional de Migración , lesiones, y homicidio, hay una grave responsabilidad por omisiones de dichas autoridades, tristemente se han olvidado que cualquier persona por el solo hecho de estar ya en territorio mexicano goza de la protección del Estado respecto a sus derechos humanos, en especial la vida y la libertad, y no lo digo caprichosamente es el propio artículo primero de la Constitución que señala; “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Gabriel Alejandro Vidaña mencionó que hay responsabilidad penal, pero también hay responsabilidad patrimonial del estado por la negligente actuación de sus servidores públicos, “sin lugar a dudas este será un lamentable caso que terminara siendo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la ya casi palpable lastimosa actuación de investigación que se llevara a cabo, serán los organismos internacionales , primeramente la Comisión Interamericana y posteriormente la Corte Interamericana quien dentro de unos años obligue al Estado Mexicano mediante la Administración federal que este en turno dar cumplimiento a las compensaciones económicas que se originen para los familiares de los fallecidos y para las personas que sobrevivieron a tan terrible tragedia mediante las reparaciones que dicte la propia Corte”, subrayó.

¿Cabe preguntar porque estaban dichas personas al parecer todos hombres privados de su libertad dentro de un centro de alojamiento “voluntario” del Instituto Nacional de Migración?.

¿Por qué no fue posible que salieran al exterior al iniciar el fuego?.

¿Por qué ninguna autoridad de protección civil, ya sea federal, estatal o municipal ha supervisado dichos centros de alojamiento para garantizar que se cuenta con las medidas mínimas de seguridad ante un siniestro?.

Sufrieron la muerte más dolorosa y tortuosa, ahora le toca al Estado Mexicano hacerse responsable de sus fallas, de no cumplir sus obligaciones que tiene firmadas desde 1951 en una convención de cómo se debe tratar a migrantes y refugiados, y de no cumplir obviamente con el propio artículo 1º de la Constitución, base del respeto a todos los Derechos Humanos, cuestionó el abogado Vidaña Manjárrez.