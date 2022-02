Hay en Chihuahua más de 3 mil personas desaparecidas

Chihuahua.- De acuerdo con registros oficiales, al día de hoy en el estado de Chihuahua existen 3,464 personas desaparecidas, por lo que la situación requiere atención urgente, medidas contundentes para su prevención y resolución; así como acciones encaminadas a la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas que exige coordinación efectiva entre todas las autoridades.

Lo anterior lo informó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en un comunicado de prensa en donde detalla el avance de la reunión de familiares de personas desaparecidas con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a Derechos Humanos de Chihuahua (FEVDH) y la Comisión Estatal de Búsqueda del estado de Chihuahua (CEB).

Señaló que se expuso el contexto general de las desapariciones en todo el estado de Chihuahua; principalmente de casos colectivos – desaparición de varias personas en un solo hecho delictivo – e identificaciones forenses realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los familiares tuvieron oportunidad de expresar sus inquietudes respecto a la insuficiencia de recursos para aumentar el número de búsquedas que se requieren y sobre todo la necesidad de que se realicen búsquedas en vida y no sólo enfocadas a encontrar restos humanos.

El planteamiento general sería comenzar a realizar las acciones de búsqueda de forma planificada y no reactiva, generar una correcta coordinación entre Comisiones de Búsqueda; hay un interés en poder realizar estas acciones de forma general y no solo en casos concretos, además se planteó la necesidad de incluir estrategias para la búsqueda en vida y no solo la exploración para la ubicación de restos.

La Comisionada Estatal de Búsqueda adelantó que se encuentran en proceso de capacitación y adquisición de mayor equipo para realizar mayores búsquedas en campo.

En tanto, la Comisionada de Nacional de Búsqueda habló de la oportunidad de sumar al trabajo que se realiza en Chihuahua y mantener visitas periódicas con las familias y organizaciones que las representan.

El involucramiento y presencia de las familias es primordial, es necesario mantenerles informadas de las acciones y permitir que puedan acompañar y ser parte activa de la búsqueda de sus familiares; tanto en rastreos como en distribución y gestión de pesquisas.

Esperamos que los acuerdos realizados durante estas reuniones cuenten con un seguimiento completo y comprometido con el esclarecimiento y resolución de la problemática que representan las desapariciones en el estado, apuntó la CDHM.

Uno de los puntos que se abordaron al inicio de la jornada, fue la necesidad de conjugar esfuerzos en la búsqueda de los 13 migrantes desaparecidos cuando viajaban hacia los EU. Se hizo énfasis en la necesidad de analizar el contexto del caso, ya que este permitirá entender mejor el caso y realizar hipótesis que encaminen las acciones de búsqueda.

Ante esta solicitud, Mirian Aguilera, Fiscal de la FEVDH se comprometió a que este análisis sea llevado a cabo; puntualizando que los recursos de la Fiscalía se pondrían a disposición de la CNB.

Las familias expresaron que existen líneas claras en la investigación y evidenciaron las fallas de la Fiscalía para realizar investigaciones eficientes; se habló de falta de voluntad y excesiva burocracia para la movilización de recursos.

La Comisionada de la CNB, Carla Quintana, solicitó a las familias la apertura para permitir que se realice una revisión de las carpetas individuales en conjunto con el Ministerio Público (MP) para encontrar información puntual relacionada con la hipótesis que permita hacer propuestas de acciones conjuntas para la búsqueda, destacó que su principal interés es encontrar a las personas desaparecidas y que sus esfuerzos están centrados en ello, debido a la naturaleza de la labor de la misma Comisión que es distinta a la de las Fiscalías que se enfocan principalmente a la sanción de las personas responsables.

Los acuerdos derivados de esta reunión se resumieron en el compromiso de continuar con estos espacios de trabajo, así como subir las inquietudes planteadas a las mesas de trabajo correspondientes.