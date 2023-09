Hay indicios de que abuelastro la asesinó: FGE

Archivo/El Diario

Chihuahua, Chih.- El fiscal general César Jáuregui afirmó que Ramiro C., abuelastro de la menor Alondra es el principal responsable de su asesinato y se realizan las diligencias necesarias para lograr su captura, toda vez que se cuenta con datos precisos sobre su paradero, pero, a fin de no entorpecer las investigaciones, no se pueden revelar.

El pasado 17 de septiembre se cumplieron seis años de la desaparición de la menor Alondra Nolasco Corpus quien fue vista por última vez en su domicilio en la colonia Vistas del Norte, durante este tiempo, su madre, Yesica Corpus falleció a causa de una enfermedad, en espera de justicia por la desaparición de su hija.

En cuanto a los restos óseos encontrados en el domicilio de Ramiro C., el fiscal César Jáuregui informó que, debido a las condiciones en las que se encontraron, así como a lo pequeños que eran, no se pudo determinar fehacientemente que sean de la menor, recordó que, incluso fueron enviados a laboratorios especializados en Austria para su análisis, pero no se pudo establecer.

Ante esto, el fiscal comentó que se tienen elementos de prueba determinantes para establecer la responsabilidad del abuelastro, pero que se habrán de mantener las investigaciones y aseguró que se habrá de continuar con búsqueda para lograr su captura y pueda responder ante las autoridades.

Alondra desapareció cinco días antes de cumplir 10 años y tras diversas diligencias, se localizaron restos óseos en la vivienda de su abuelastro, razón por la que se le giró una orden de aprehensión en su contra.

En abril 2018 en la vivienda de Ramiro C.C., principal sospechoso de la desaparición de la niña Alondra Nolasco Corpus, se localizaron rastros óseos que fueron analizados en Austria. La recompensa de 100 mil pesos para quien brinde información sobre el paradero de Ramiro C. C., por parte de la fiscalía se mantiene.