Hay omisiones en el caso de Mya Naomi: Castrejón

/ Diputado Óscar Castrejón Rivas

El diputado de morena David Oscar Castrejón Rivas, detectó una serie de omisiones que se han dado en el Poder Judicial en el caso de la joven de iniciales M.N.V.S., quien fuera apuñalada en 47 ocasiones por su entonces pareja sentimental.

Ante la posibilidad de negligencia, corrupción o alguna otra causa para poder observar las razones que se tuvieron en el caso de la señorita afectada pidió un informe para el Poder Legislativo, sobre los hechos ocurridos el 11 de Octubre del 2022 en el municipio de Camargo.

Se busca determinar si fue una decisión estrictamente técnica, ante lo que ahora es un acto de impunidad.

El legislador, presentó una iniciativa para exhortar a Myriam Hernández Acosta, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, que ofrezca detalles del asunto, ya que el auto de vinculación que determino el Juez de Control Erick Estrada en Camargo, no vinculó al responsable por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Esto es absurdo, consideró, debido a que se justificó que es un menor de edad y al estar bajo la tutela de sus padres, era improbable que evadiera la justicia, además de comentar que el delito no ameritaba la prisión preventiva y que podía quedar en libertad con una serie de medidas cautelares como el no acercarse a la víctima, firmar para comprobar su residencia en la ciudad, etc.

La afectada fue víctima de otro menor (Erick N), quien la apuñaló en 47 ocasiones, y dejó graves heridas en un pulmón, cuello, espalda, cabeza, manos, pecho, brazos y tráquea, que pusieron en peligro su vida, y provocaron que estuviera en cuidados intensivos en el Hospital Regional y después ser trasladada a ciudad Chihuahua para una mejor atención por varios días, necesitando de múltiples transfusiones sanguíneas.