Chihuahua.- Raul R. G., detenido por el presunto asesinato de una mujer y una niña, familiares de la conocida "Negra Tomasa", se encargó de señalar a las víctimas mientras otros 2 hombres les dispararon.

Estos dos últimos aun no están identificados, relató la representación de la Fiscalía durante audiencia, realizada en la sala 16 de la Ciudad Judicial.

Raúl, el único detenido, se le busca atribuir la coautoría de ese homicidio, ocurrido el domingo pasado pasadas las 6 de la tarde en la colonia Real de Minas.

Por otro lado, la juez de Control, Martha Elvira Holguín, observó que el imputado llegó golpeado a la audiencia y éste acusó tortura en su contra.

"Se metieron a mi casa ayer y me golpearon. Me quisieron asfixiar, muchos golpes me dieron", expresó el detenido.

Ante ello la juez ordenó girar oficio a Fiscalía general del Estado, al director del Cereso, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.