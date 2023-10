'Hay que ocuparse, no asustarse'

Chihuahua.- A sus 60 años, justo en el 2017, Margarita Alvídrez Díaz recibió la noticia de que tenía cáncer de mama y aunque ella sabía los riesgos que esta enfermedad conlleva; esta mujer trató de mantener la calma, ocuparse de lo que venía y estar en todo momento firme y segura de que ganaría la batalla… tomar valor y decir: “no te entusiasmes cáncer”.

“Sí son cosas que te mueven, pero que una tiene que ocuparse en lugar de asustarse. Yo sólo iba a mi revisión anual a la que yo le llamo el chequeo de los 10 mil kilómetros… tras eso, me enviaron al área de detección oportuna del cáncer en donde me atendió una médico súper joven, muy precisa, amable y muy profesional y ella me dijo que si eso se atendía a tiempo no trascendería”, explicó Avídrez Díaz.

El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama; y de acuerdo con lo publicado en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el objetivo de esta fecha es sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad, que representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial.

Algunos estudios han demostrado que el riesgo de tener cáncer de mama se debe a una combinación de factores; entre estos se incluye el tener una edad avanzada, tener la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir hormonas tales como estrógeno y progesterona, consumir licor y ser de raza blanca. Sin embargo, es importante entender que el tener un factor de riesgo no significa que la persona tendrá la enfermedad, y no todos tienen el mismo efecto.

De enero a la fecha, la Secretaría de Salud detectó 550 casos de cáncer de mama y 210 defunciones; mientras que en el 2022, la dependencia anteriormente mencionada registró mil 80 casos y 324 fallecimientos.

Actualmente, en el Centro Estatal de Cancerología en Chihuahua se brinda el tratamiento de radioterapia a 38 pacientes y de quimioterapia a 25 pacientes.

Las personas reciben un promedio de 20 sesiones en el tratamiento de radioterapia y en quimioterapia se realizan en ciclos cada 21 días.

Otro padecimiento que se atiende es el cáncer de cuello uterino, y se brinda tratamiento a 10 pacientes a diario, mediante sesiones de radioterapia y quimioterapia.

En el Centro Regional de Radioterapia Zona Norte, actualmente 24 mujeres reciben tratamiento de radioterapia, de las cuales 10 son por cáncer de mama, siete de cáncer de cuello uterino, tres de metástasis ósea, tres metástasis del sistema nervioso y una de parótida.

En el caso de Margarita, días antes de su biopsia ella tomó la decisión de confiar plenamente en los diagnósticos y pronósticos que tanto la médica como su ginecólogo le dieron.

“Ordenaron la biopsia y finalmente me realizaron la cuadrantectomia en la mama izquierda; al mes, y tras la consulta de dos oncólogos clínicos y de pasar por diferentes estudios para valorar la posibilidad de metástasis, entre al proceso de quimioterapia”, expresó Alvídrez Díaz.

Esta mujer se enfrentó a ocho sesiones de quimioterapias, una cada quince días… para poder realizar este proceso, era indispensable que ella estuviera acompañada por lo que, Margarita lo tomó como una oportunidad para compartir con sus amigas.

“A muchas no las veía por cuestiones de trabajo; así es que hice una agenda para que ocho de ellas me acompañaran durante las quimios, a algunas no las veía desde hace meses así que, las tuve todo un día para mí. Fueron alrededor de seis o siete horas en el que el medicamento pasaba por mis venas y a la vez, eso era un momento de compartir con mis amigas”.

Con respecto a los cuidados, Margarita tuvo que dejar de manejar por un tiempo, tuvo que cuidar sobre todo los movimientos de sus brazos y además, cambió sus alimentos por comida que fortalecieran más su sistema inmunológico.

“La vida te pone a prueba cuando menos lo esperas, pero también te pone las herramientas y las personas adecuadas para enfrentarlas”, dijo Mague, como la llaman algunas de sus amistades.

Al cuestionarle su sentir en estos momentos, ella dijo estar con ganas de disfrutar el día a día con alegría y agradecimiento.

De igual forma, ella aprovechó este espacio para decirle a todas aquellas mujeres que recién fueron diagnosticadas que traten de enfrentarlo con ánimo.

“Los planes de Dios siempre son perfectos… y él se vale de los médicos, de los procedimientos quirúrgicos y técnicos y no dejemos que el cáncer se entusiasme, démosle la cara y luchemos en equipo: con Dios, la familia, los médicos y con una actitud de triunfo por delante”, finalizó Margarita.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE CÁNCERES?

cancerosas comienzan en los lóbulos y luego se diseminan desde los lóbulos hasta el tejido mamario cercano. Estas células cancerosas agresivas también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo.

Existen otros tipos de cáncer de mama menos comunes, tales como la enfermedad de Paget, el cáncer de mama medular, el cáncer de mama mucinoso, el cáncer de mama inflamatorio, entre otros.

El cáncer de seno se puede propagar cuando las células cancerosas alcanzan la sangre o el sistema linfático y llegan a otras partes del cuerpo. A este proceso se le llama metástasis.

¿CÓMO SE COMBATE?

El cáncer de mama se trata de varias maneras. Esto depende del tipo de cáncer de mama y del grado de diseminación. Las personas con cáncer de mama a menudo reciben más de un tipo de tratamiento.

Cirugía: Una operación en la que los médicos cortan el tejido con cáncer.

Quimioterapia: Se usan medicamentos especiales para reducir o matar las células cancerosas. Estos medicamentos pueden ser pastillas que se toman o medicamentos que se inyectan en las venas, o a veces ambos.

Terapia hormonal: Impide que las células cancerosas obtengan las hormonas que necesitan para crecer. Terapia biológica: Trabaja con el sistema inmunitario de su cuerpo para ayudarlo a combatir las células cancerosas o a controlar los efectos secundarios que causan otros tratamientos contra el cáncer.

Los efectos secundarios son la manera en que su cuerpo reacciona a los medicamentos u otros tratamientos. Radioterapia: Se usan rayos de alta energía (similares a los rayos X) para matar las células cancerosas.

El cáncer de mama o cáncer de seno, es una enfermedad que se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control. El cáncer de mama casi solo se presenta en mujeres, pero los hombres también pueden desarrollarlo.

El tipo de cáncer de mama puede definirse dependiendo de en qué parte del seno se encuentra. Para identificar el área donde se encuentra el cáncer con seguridad, se lleva a cabo una radiografía o bien, se puede palpar como una masa o un bulto.