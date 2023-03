'Hay siete mujeres y niñas desaparecidas cada día y no se está actuando': activista

María Margarita Guillé Tamayo, quien cuenta con una larga trayectoria en temas derecho humanistas, señaló que en México, sí se viven crímenes de guerra, aún y cuando las autoridades dicen que éste, es un país en el que se vive en paz.

“En México tenemos crímenes de guerra, se vive esto en un país en el que supuestamente está en paz y en realidad estamos teniendo saldos de guerra en tiempos de paz. No se reconoce esto y por ende, no se pueden entrar a operar otro tipo de sistemas internacionales de derechos humanos porque se supone que no estamos en conflicto armado”, expresó María Margarita.

Lo anterior, fue declarado en el Congreso del Estado durante su conferencia "Los derechos humanos de las mujeres” en la que habló sobre los abusos a los que se han enfrentado principalmente las mujeres y niñas.

En su ponencia, María Margarita refirió que, entre los primeros retos de este sector de la población, fue el adquirir una ciudadanía.

“México necesita un cambio enorme. La desigualdad que existe en niñas y mujeres es muy grande; no hay que olvidar que a diario hay 10 feminicidios en el país, 10 feminicidios cuando se supone que no estamos en guerra; pero además, hay siete mujeres y niñas desaparecidas cada día y no se está actuando”, dijo la activista.

Actualmente, María Guillé es consultora internacional en materia de indicadores, estándares de calidad, seguridad, atención y procedimientos de protección a mujeres en situación de violencia desde 2009.

Además, ella se desarrolló como Integrante del Consejo Global de la Feminist Alliance for Rights de la Universidad de Reuters con sede en New Jersey (2017-2021) y es coordinadora de la Red Interamericana de Refugios, Casas de Acogida, Albergues y Centros para Mujeres, desde 2011

De igual manera, dirige Ita Boutique de proyectos sociales y produce el documental Ruta 94 sobre violencia contra mujeres y niñas; por mencionar sólo algunas cosas de su amplio currículum en el cual destacan la promoción de los derechos.