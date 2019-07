Hay un cuarto involucrado en asesinato de jefe de Fiscalía

Chihuahuas.- De los 3 detenidos y vinculados a proceso penal por el asesinato del coordinador de Proyectos Especiales de la Fiscalía General del Estado, Oscar García, realizado el 03 de junio pasado en la colonia San Felipe, se detalló que el ex militar y ex policía de Cuauhtémoc, Iván, oriundo de Coatzacoalcos, se encargó de dispararle a la víctima y los demás fueron vigilantes.

Mientras que el agente ministerial y también imputado por ese delito, Jayro Abigahel se encargó de mover en vehículos a esas personas. Además hay una cuarta persona más involucrada, apodada "El Vaquero", que también era vigilante pero no ha sido identificado ni detenido.

A los hoy detenidos se les vinculó por aparecer en las cámaras de vigilancia mientras realizaban la operación del crimen, para el cual el juzgado dio tres meses a Fiscalía para culminar la investigación.

Ivan era policía segundo de Cuauhtémoc y escolta de un jefe policiaco, y renunció el 20 de marzo pasado, anteriormente fue militar al igual que Fabián Ricardo (también imputado).

Para el asesinato utilizaron 3 vehículos: una blazer, una Equinox (propiedad de Jayro, agente estatal), y un tsuru blanco; éste último fue calcinado días después de la ejecución.

En la audiencia de hoy también se dio a conocer que a Iván le ofrecieron 15 mil pesos por ese trabajo, pero no se los pagaron, y fue uno de los que declaró y dio detalle del día del crimen.