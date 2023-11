Hay un detenido, pero el caso sigue sin resolverse

Foto de archivo / Marybell Valenzuela Herrera

Desde el 15 de abril de 2022, Marybell Valenzuela Herrera continúa desaparecida y aunque ya hay un detenido; el caso sigue sin resolverse, e incluso en días pasados Elier C.S., presunto responsable de este hecho señaló ser inocente y estar siendo utilizado como “chivo expiatorio”.

La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), atrajo el caso por petición de los familiares quienes decidieron que este fuera investigado en Chihuahua y no en Ojinaga.

De acuerdo con la pesquisa emitida por la Fiscalía General del Estado, Marybell Valenzuela tenía 37 años al momento de su desaparición.

En días pasados, el acusado aseguró ser inocente y tener pruebas contundentes que comprueban que él no tiene que ver con la ausencia de esta mujer de 33 años de quien no se sabe nada desde el pasado 15 de abril de 2022.

A través de una entrevista solicitada por él mismo a esta casa editora; Eiler quien es originario de Cuba, dijo que durante el proceso se le han violentado todos sus derechos, desde no poder acceder a una buena defensa, hasta no permitirle hacer uso de la voz.

“Mi abogada no quiso presentar las pruebas, eso aún y cuando le he mostrado que soy inocente; hasta el momento no he podido hacer las declaraciones como me gustaría y la razón de eso es porque probablemente la amenazaron o la compraron ya que la familia de Marybell y ella misma pertenecen a un grupo criminal y que hasta el momento, las autoridades no han querido dar información”, explicó Eiler.

En ese mismo sentido, el acusado refirió que incluso, ya presentó conversaciones de Whatsaap en donde la misma Marybell le dijo a él que la iban a secuestrar ya que debía mucho dinero y que tenía que esconderse.

El presunto responsable mostró unas capturas de pantalla en donde Marybell le dice: “solo x q me quieren secuestrar a mi xq mi ex debe mucho dinero aquí. Yo no sabía, mi hermano habló conmigo hoy y dijo que tienen la casa ubicada”.

Así mismo, los mensajes refieren que la quieren secuestrar a ella, a él y a sus hijas y que él ya está ubicado también.

“De eso quería hablar; sé que no tienes miedo a nada pero yo no quiero que te pase nada menos x mi culpa, si algo me llega a pasar a mí está bien, hasta que él pague, pero yo no quiero que te pase a tí o a mis hijas, era todo lo que quería decirte porque no se me hace justo; ni yo sabía lo que estaba pasando hasta hoy en la tarde”, dice textualmente el mensaje.

Eiler señaló que tras mostrar esas evidencias, las autoridades no han hecho nada y que eso es porque el hermano de Marybell, Juan, mejor conocido como “Juan Pelos” es uno de los sicarios más temidos que tiene Ojinaga y que el papá de este hombre Juan V., ha amenazado a su esposa y a sus hijos que viven en Cuba.

De igual forma, el cubano dijo que de hecho la mafia ya lo entrevistó dentro del penal para saber del dinero que Marybell robó y que querían saber si él había tenido que ver.

Hasta el momento, no hay más avances ni tampoco se ha encontrado a la víctima.