He estado muy al pendiente: abogado en caso Aras

Chihuahua, Chih.- Luis Benavides, abogado reconocido por el Tribunal Superior del Estado como representante legal para la empresa Aras, expuso que ha optado por mantenerse alejado de dar declaraciones sobre el proceso para evitar que pueda darse alguna afectación.

“He estado muy al pendiente del curso que lleva la apelación y un par de amparos presentados, no acostumbro a litigar por medios, procuro primero actuar conforme a derecho mediante el análisis y la interposición de los recursos procedente y posteriormente hablar sobre el tema hasta donde me es permitido para no dañar el debido proceso en temas que se encuentran aún vigentes”, explicó.

Agregó que en este caso mantiene la representación legal de la empresa y que el objetivo es reparar el daño en la mayor medida posible a las víctimas con los bienes que ha sido asegurados a Aras y que suman alrededor de 550 millones de pesos.

Descartó que haya dejado el asunto. “Mi vida laboral no se limita a un solo asunto, tengo la fortuna de tener una amplia cartera de clientes en diversas partes del país que requieren mi atención personal, por ello en este tiempo he viajado a la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco, Sonora, Baja California, Nuevo León, Saltillo, Los Ángeles y San Diego”, mencionó.