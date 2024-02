“He visto gente más necesitada que yo y ¡me da mucha lástima!”

Desde una noche antes sabe que tiene una cita muy especial, por eso se levanta con tiempo, se persigna y sale de casa con la confianza de que regresará con una gran cantidad de alimentos.

A pesar de que antes de las seis de la mañana llega a las bodegas de Cáritas Chihuahua, para ese entonces unas ocho personas ya le ganaron y están formadas, para ser los primeros en entrar a las instalaciones a las 8 de la mañana que abren.

“Esta despensita nos sirve mucho porque viene bien surtida con frutas, verduras, leche y a veces hasta jamón y chorizo le toca. Aguanta uno muy bien la semana” comentó el adulto mayor.

“Todo esta muy bien, lo único que batalla uno es para la llegada. Antes la bodega estaba adentro de la Central de Abastos y ahí estaba más fácil. Ahora que se trajeron todo hasta acá, pues no hay camión y tiene uno que buscarle”, él hombre de ya pocas fuerzas, aseguró que en ocasiones se ha tenido que trasladar caminando y aunque en vehículo se recorre un tramo de unos dos kilómetros, no es lo mismo a pie, y cargando una bolsa de unos 20 kilogramos o más, dependiendo de lo que les toque en la despensa.

“Durante la semana voy juntando de a poquito en poquito para pagar el Uber que me acerque a la parada del camión, a menos que encuentre el rait. Una vez le comenté eso a una de las encargadas y me dijo que no me preocupara por juntar para pagar lo de la despensa, que ese dinerito que acabalara, mejor lo usara para mis traslados. Aquí son muy buenas gentes todos, le ayudan a uno”.

Cuando se realizó la entrevista, seguían llegando personas con andador, y otras en silla de ruedas ayudados por algún familiar. Don Arturo volteó y luego de limpiar sus lentes y acomodar su cachucha dijo “mire uno anda necesitado, pero viera como me ha tocado ver gente más necesitada que uno. No pueden caminar, o de plano tarahumaritas que se les nota tienen hambre y me dan mucha lástima. Yo le doy gracias a Dios porque tengo necesidad, pero, algunos están en situaciones más difíciles”.

Don Arturo vive en la colonia Madera 65 de la ciudad de Chihuahua junto con su esposa María Dolores, pero desde hace más de 30 años es diabética y ya casi no ve. Es complicado para él tener un trabajo fijo y solo hace unas cuantas “chambitas”, mientras está al pendiente de lo que se pudiera ofrecer en casa.

Tiene 64 años y “espero llegar a los 65 para recibir la beca del Peje, mientras seguiré viniendo por la despensita”.

A la salida de las oficinas, se acercó una mujer que había recibido ya sus alimentos y dijo “oiga quiero poner una queja. He visto que han estado viniendo muchos indocumentados y les dan comida y cobijas y no es justo porque se me hace que ni les cobran”.

En eso, la alcanzaron a escuchar otro grupo de beneficiarios y con miradas fulminantes se cercaron. Casi a gritos y manotazos al aire le recriminaron “¿Y a usted en que le perjudica? Usted de perdida esta en su tierra, pero esos pobres también tienen hambre. Están de paso para buscar un futuro a sus gentes y hasta niños chiquitos traen… Envidiosa… Mejor vaya y comparta… Además ¿a usted le quitan algo para dárselo a ellos?... Para todos da Dios”.

La mujer intento defenderse con un “¡Es que a ellos les dan cobija y a lo mejor ni pagan! Debería ser parejo para todos”.

Y nuevamente la dejaron callada “¿Y usted no tiene cobijas en su casa?... dígame para traerle una la próxima semana?”

“Claro que no, yo no tengo necesidad que ustedes me den nada”, se dio la media vuelta y se fue entre enojada y avergonzada.

Mayré Gómez / mgomez@diarioch.com.mx