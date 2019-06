'Hechos aislados', caso de droga en secundaria

Chihuahua.- La sociedad de padres de familia de la Secundaria Técnica #42, en compañía de los directivos del plantel, emitieron un mensaje a los medios de comunicación, luego de la problemática que se registró el pasado 29 de mayo cuando dos alumnos dieron a base de engaños un dulce con medicamento controlado a otro compañero.

Ante esta situación, la vicepresidenta de la sociedad de padres de familia, Sandra Gómez, señaló que este suceso ha sido de ayuda para fortalecer el trabajo con la dirección del plantel, a fin de dejar definidos los protocolos de seguridad por el bien de los alumnos y de sus familias, afirmando que los hechos ocurridos en días pasados son solamente “Hechos Aislados’’.

“Te puedo asegurar que los jóvenes ignoran muchas cosas acerca de este suceso que pasó, por lo mismo que no se da aquí […] han venido a hacer lo que es la operación mochila y no han encontrado nada de enervantes’’, añadió en su intervención.

Sin embargo, Sandra Gómez afirmó que conforme al trabajo y publicaciones en medios de comunicación, estas solamente han manchado la imagen de esta institución educativa que ha formado a los jóvenes desde hace poco más de 35 años de carrera educacional.

Asimismo, comentó que en los logros de la comunidad estudiantil han destacado labores como la participación en concursos de escoltas a nivel universitario en donde se obtuvo el 4to lugar, así también como el primer lugar a nivel regional en concursos de desafío intelectual; además de otras actividades formación integral que ha mejorado la calidad académica de los alumnos, aseguró.

En otro punto, el director del plantel, José Ramón Martínez, explicó que conforme a la petición del padre de familia que denunció el caso en el que su hijo fue drogado con medicamento controlado, dijo que siempre han implementado campañas y talleres de prevención de drogas, los cuales aseguró fueron impartidos por el sargento Fierro de la Dirección de Seguridad Publica Municipal (DSPM) el pasado 10 de mayo en las instalaciones de la secundaria.

Conforme a la petición del denunciante de reincorporar a los dos alumnos expulsados, los representantes de la sociedad de padres manifestaron que existe un reglamento interno en el plantel, el cual previamente al inicio del ciclo escolar este es firmado por los padres de los estudiantes, añadiendo que al momento de decidir el expulsar a los alumnos que dieron el medicamento al joven afectado, sus tutores estuvieron de acuerdo con las acciones disciplinarias que tomó la escuela.

En el caso de la colaboración de las autoridades municipales, señalaron que durante este ciclo escolar se llevó a cabo el “Operativo Mochila”, que por fortuna no registró ningún incidente ni presencia de algún enervante, comentaron.

Durante un recorrido en la institución, se pudo observar la presencia y colaboración de por lo menos dos policías escolares, quienes realizan rondines en las instalaciones del plantel para incrementar la vigilancia y cuidar de los alumnos.