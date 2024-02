Hornea galletas keto y pasteles sin harina

Chihuahua, Chih.-Francisco Mendiola es un joven emprendedor repostero que ofrece a sus clientes saludables bajos en azúcar, con sus propias recetas.

Sunnyset nació a través de pasteles de caja para posteriormente implementar recetas 100 por ciento saludables. Actualmente, Sunnyset ofrece pastelitos, galletas levian, compost cookies, donitas sin harina, barras de higo, cake pops,pop tras, pingüinitos, pan coreano y chocolatería.

“Yo me considero un emprendedor 100 por ciento, recuerdo que quería comenzar un negocio, pero no tenía idea de que vender, siempre me ha gustado hornear y decidí inclinarme hacia la repostería”, abundó.

Expresó que al comenzar con su negocio muchas recetas no le salían debido a que un no adquiría todo el conocimiento necesario para la repostería.

Con 7 años de experiencia vendiendo mediante las redes sociales, tras la llegada del Covid-19, las ventas por pedido fueron reducidas considerablemente, transformándose en un grave problema para Francisco.

El joven Francisco compartió que, tras la llegada del covid-19 y las bajas ventas decidió agregar diversos productos a “Sunnyset” con el objetivo de volver a levantar las ventas de su negocio.

Hace 5 o 6 meses atrás, Francisco adquirió su primer puesto ubicado en la deportiva norte, frente al parque El colibrí, debido a que sus principales clientes son los deportistas que diariamente acuden al lugar o las familias que transitan por la deportiva.

Todos los días Francisco hornea un aproximado de 30 a 40 piezas de 8 de la mañana a 3 de la tarde para posteriormente salir a venderlas.

“En el último año, he recibido diversas propuestas tanto de empresas como de gimnasios el problema es que ninguna propuesta me ha convencido al 100 por ciento o simplemente no encajan con los planes que yo tengo ah futuro para mi negocio”, comento Francisco agregando que próximamente planea expandirse con más exhibidores alrededor de la ciudad con el objetivo de darse a conocer.

Francisco trabaja de lunes a domingo de 6 de la tarde a 9 de la noche enfrentando los diversos cambios de temperatura. “Soy un joven emprendedor, si quiero que el negocio crezca tengo que trabajar los 7 días de la semana. Cuando llueve o hace frío baja mucho la clientela, tengo que estar muy pendiente de las condiciones del clima”.

Los costos de Sunnyset varían desde los 15 pesos hasta los 50 pesos, dependiendo el tamaño y el producto seleccionado.