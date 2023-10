Hoy, juicio oral contra el agresor de Mya Villaobos

El 12 de octubre de 2022, Mya Villalobos Saldaña quien en aquel entonces tenía 17 años; fue apuñalada 47 veces por su ahora exnovio Erick B.C., quien hasta el momento continúa libre… hoy, a un año y quince días después de lo ocurrido, habrá un juicio oral en Ciudad Delicias en punto de las 12:00 del mediodía.

La causa penal de este caso en la 04/2022 y los delitos de los que se le acusan a Erick son: lesiones calificadas y violencia familiar.

La agresión ocurrió el 12 de octubre de 2022; la víctima se debatió entre la vida y la muerte tras este hecho y durante unos días, no pudo comer ni beber nada debido a las heridas que tenía en su cuello, tórax, cabeza, espalda, brazos y manos.

Según lo que la adolescente recuerda, él se puso violento y aunque no era la primera vez que se comportaba de esa manera, en esa ocasión todo escaló bastante rápido.

“Le dije que dejara su adicción y que cuando lo hiciera, entonces me buscara; pero él me dijo que yo no podía condicionarlo o que sí lo iba a dejar le diera acceso a mis redes sociales a lo que yo respondí que no; él me comenzó a ofender con palabras como “puta” y “zorra” y como yo ya no quería estar escuchando eso y como estábamos cerca de mi casa yo me bajé del auto”.

En ese momento, Mya sólo quería llegar sana y salva a su casa, pero su agresor descendió también del vehículo y la alcanzó.

“Yo pensé que me iba a abrazar porque me rodeó con su brazo, pero entonces me atacó con su navaja; yo le dije que parara que estaba sangrando y él me dijo: “perdóname mi amor”, “perdóname” mientras ahora sí me abrazaba, (como queriendo que lo disculpara por lo que había hecho). En eso, yo grité ¡ayuda! ¡ayuda!, él se enojó más y fue ahí cuando me ocasionó todas las demás lesiones”.

Después de eso, un hombre se acercó y le dijo al novio de Mya que parara por lo que éste, entró en pánico y huyó del lugar.

“El joven que le dijo a mi agresor que parara, llamó a la ambulancia, pero él también se fue de ahí; por lo que me quedé tirada junto a un lote baldío. A los pocos minutos vi que venía otra vez el carro de mi novio así es que me asuste más y pensé que iba a rematarme, por eso, me levanté como pude y traté de correr pero el auto me acorraló y entonces vi que era su mamá”, cuenta Mya.

La madre de E. D. B. C., llegó al lugar de los hechos y le dijo “perdóname hija, de haber sabido que te iba a hacer algo así, no hubiera dejado que te fueras con él”.

“Ella me auxilió, le llamó a mi mamá y me llevaron a Urgencias; me sacaron radiografías, me suturaron la espalda y las manos y me trasladaron a Chihuahua; ahí el doctor le dijo a mi mamá que tenía la tráquea abierta, que me habían perforado un pulmón y que había perdido mucha sangre por lo que me hicieron tres transfusiones”.

Hasta el momento, Erick no ha sido detenido y de acuerdo con lo narrado con Mya, hoy ella presentará su declaración ante el tribunal.