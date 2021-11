Hoy, audiencia de los 3 agricultores

Archivo/ El Diario

Con el fin de resolver varias peticiones de la defensa de los agricultores de La Cruz, considerados presos políticos de la Federación, se pedirá el diferimiento de la audiencia inicial programada para hoy a las 14:00 horas en los juzgados federales, informó el titular de la defensa, Maclovio Murillo.

Murillo, dijo que confían en que Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, obtengan dentro de un mes el cambio de medida cautelar (prisión) y puedan pasar la navidad en casa.

“Tenemos programada una audiencia, es probable que se difiera, vamos a pedirlo porque estamos por ahí en algunas pláticas con la Fiscalía (General de la República), entonces, vamos a pedir que se difiera en lo que se resuelven algunas cuestiones que hemos solicitado. Hicimos unas peticiones por escrito de las que todavía no nos han dado respuesta y que impactan en el desarrollo del proceso. Vamos a ver si es posible y accede el juez”, indicó el abogado.

El titular de la defensa indicó que trabajan en una estrategia alterna para lograr que también Andrés Valles logre el cambio de medida cautelar, e insistió que las acusaciones contra los cuatro personajes no se sostienen, sobre todo las de los agricultores de La Cruz, ante quienes pesan acusaciones que se encuentran muy lejos de la realidad que concluyen los peritajes.

“Los agricultores de La Cruz están prácticamente presos por algo que no es constitutivo del delito que se les atribuye, porque se les está atribuyendo el acopio de granadas, es decir, tener 18 granadas al momento de su captura, pero de acuerdo a los análisis que se hicieron por un perito que se nombró en la investigación, los artefactos que se les encontraron no son explosivos, ni letales, son contenedores de gas para contener disturbios civiles, esas granadas las usan las policías civiles y no son de uso reservado para las fuerzas armadas y, entonces, no existe ese delito”, detalló Murillo.

Insistió en que los cuatro se encuentran presos de manera injustificada, mediante graves violaciones a sus derechos humanos y que no cree que, a pesar de todo, busquen una contrademanda para señalar a los funcionarios que mintieron en la formulación de las imputaciones, pues hasta el momento su mayor anhelo es recuperar la libertad.

“Esperamos ese diferimiento y, si el juez no lo aprueba seguiremos. Confiamos en una correcta aplicación de la justicia”, concluyó.